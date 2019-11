El PP defenderá en Pleno regional "la libertad de las familias de elegir el centro educativo que quieren para sus hijos"

En una intervención ante los medios de comunicación, Jesús Ángel Garrido ha defendido que, para el PP, la educación se fundamenta "en la palabra libertad" y en ello "trabajaremos con todas nuestras fuerzas" frente "al ataque de la izquierda y extrema izquierda a las familias y a la escuela concertada".

En este sentido, Garrido ha fundamentado la defensa de su Proposición No de Ley porque "no queremos que ni el PSOE, ni Izquierda Unida ni Podemos impongan a los padres una especie de 'libertad condicionada' sino todo lo contrario".

Por ello, ha garantizado, "el PP lleva esta iniciativa al Pleno para defender el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza que están consagradas en la Constitución". Eso supondrá, en palabras de Garrido, "defender el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde quieran llevar a sus hijos porque -como ha insistido- son derechos que emanan directamente de la Constitución".

También apoyarán desde el PP "el principio de demanda social" para que éste sea "un factor determinante a la hora de establecer la programación educativa y, sobre todo, a la hora de ofertar la red complementaria como son la pública y la privada concertada", ha explicado el portavoz popular en el Pleno regional.

Con todo ello, desde el PP defienden también "la autonomía organizativa de los centros para que se puedan establecer los modelos pedagógicos que respondan a las inquietudes de las familias y reforzar el derecho a elegir libremente". A ello se suma "el apoyo al sistema de concierto porque es la mejor manera que existe para asegurar distintos derechos como la gratuidad de la enseñanza, la libertad de elección de centro y la obligación que la Constitución impone a los poderes públicos para garantizar el derecho a educar a sus hijos con respeto a sus convicciones", ha explicado Garrido.

Estas medidas "son -en definitiva- la mejor manera de asegurar la igualdad de oportunidades de todos", ha matizado.

"EQUILIBRIO SOCIAL EN LAS AULAS"

Además, Jesús Ángel Garrido ha querido destacar que en La Rioja "no hay segregación socioeconómica a pesar de que así lo haya afirmado el consejero de Educación, Luis Cacho" y ha querido demostrar, con datos, "que La Rioja es la quinta ccaa con menos segregación socioeconómica a pesar de ser la tercera comunidad con más alumnos extranjeros matriculados, casi el 13 por ciento".

Por lo tanto, ha incidido el diputado regional, "carece de justificación que el Gobierno de la socialista Concha Andreu quiera limitar la capacidad de elección de los centros en base a estos datos porque claramente desmienten las tesis del consejero de Educación" y ha reflexionado: "es difícil tomar decisiones acertadas en política educativa si se toman al margen de los datos y se haga sobre prejuicios".

Para Jesús Ángel Garrido, "detrás de estas medidas se esconde el deseo de situar al Estado por encima de los padres y monopolizar la educación en aras de fomentar el pensamiento único".

Además, ha lamentado que la Consejería "ponga trabas a la libertad de elección de los padres como ocurre con las familias de los municipios de Villar de Arnedo, Ausejo o Pradejón que no pueden enviar a sus hijos a los centros concertados porque desde la propia Consejería se les ha impedido el uso del transporte escolar público".

ORDEN DE AYUDAS

Con estas "trabas", según Garrido, "se impide el libre ejercicio de las familias de elegir el centro y lo mismo ocurre con la Orden de las Ayudas para el curso 2019-2020 en centros concertados de Bachillerato".

"Llevamos insistiendo inmumerables veces y hoy, 20 de noviembre, todavía no se han convocado las órdenes de ayuda para este curso", ha lamentado el portavoz popular. "Hablamos de 400.000 euros, lo que supone el 0,1 por ciento del presupuesto de la Consejería en este área y no es de recibo que todavía no haya salido adelante".

En este punto, ha lamentado, "creemos que no salen adelante porque no hay voluntad política de que así se haga y tampoco dan la cara para decir que no se van a hacer". Además, ha continuado, "el consejero tampoco responderá mañana a estas cuestiones en el Pleno porque se va a ausentar".

"Todo ello demuestra que estamos ante un nuevo ejercicio de 'escapismo político', el consejero no quiere dar la cara y no va a explicar qué ocurre con todas estas medidas que son una traba evidente a la libertad de elección de centro".

Así, ha finalizado, "creemos que esta ausencia de respuesta está viciada por la negociación de la gestión presupuestaria que están abordando estos días PSOE, IU y Podemos y no se quiere dar la cara hasta que se despejen esas dudas".