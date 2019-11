Torra y Puigdemont se reúnen en Waterloo por primera vez después de la sentencia y las elecciones generales 

El presidente Torra ha viajado a Bélgica por primera vez después de la sentencia y las elecciones generales, para reunirse, por la mañana en Waterloo, con el líder de JxCat, Carles Puigdemont.

Según fuentes próximas a la reunión, ha sido un encuentro "privado" y ya ha finalizado. Al poco de acabarse, Puigdemont ha alertado en un mensaje en las redes sociales que "un gobierno no solo es una investidura, son también sus presupuestos", en relación con las negociaciones por la formación de gobierno en España.

Así, el expresidente ha remarcado los avisos de Bruselas a Madrid por el riesgo de incumplimiento de los objetivos del déficit y la deuda el próximo año.

Un govern no és només una investidura. Són també els seus pressupostos, i de moment només sabem que Europa diu que s'hauran d'ajustar per complir els objectius de dèficit i de deute. https://t.co/kf9KsM5f12 — Carles Puigdemont (@KRLS) November 20, 2019

ERC y JxCat se reúnen en el Parlamento para abordar la investidura de Sánchez

ERC y JxCat se reúnen este miércoles en el Parlamento para abordar la eventual investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y, por lo tanto, la opción de facilitar un gobierno español de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Fuentes de los partidos han confirmado que servirá para compartir la estrategia y el posicionamiento de cada partido.

ERC mantiene el 'no' a Sánchez si no se aviene a una mesa de negociación con un calendario y garantías para cumplir los acuerdos y avisa a Sánchez "que no cuente" con los republicanos si no accede a estas condiciones.

JxCat defiende el 'no' al lamentar que el PSOE no los ha llamado para negociar, e insisten en el diálogo con el Gobierno y reclaman un posicionamiento unitario del independentismo.