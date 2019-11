Marzà: "Els llibres són una ferramenta infalible per a fomentar el pensament crític"

El titular de Cultura ha realitzat aquestes declaracions en l'acte d'entrega els premis 2019 als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters i llibreteres valencianes, coincidint amb la celebració del Dia del Llibre Valencià, que es commemora cada any el dia que es va publicar la primera edició del 'Tirant lo Blanch'.

Marzà ha estat acompanyat per la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga. Tots ells han agraït conjuntament "la tasca completament necessària que fan les editorials i les llibreries valencianes cap a la promoció del llibre i la lectura".

"Un país democràtic -ha asseverat el conseller- és aquell que promou el pensament crític. Els llibres ajuden les persones a ser lliures i, per aquest motiu, editorials i llibreters són imprescindibles per a construir, entre totes i tots, una societat cada vegada més justa que, a més, siga capaç de parar els peus a dogmes de pensament únic. En aquesta lluita, la lectura de llibres és una ferramenta infalible."

"Els guardons que atorguem des de la Generalitat són importants per a visibilitzar i promocionar la literatura que realitzem en la nostra casa i suposen la punta de l'iceberg de les nostres polítiques de foment del llibre i la lectura", i ha recordat que "el nostre esforç se centra en diferents línies pressupostàries vinculades al Pla valencià de foment del llibre i la lectura, que arriben als 16,5 milions per al 2020, un 44 % més des que arribàrem al govern", ha agregat.

Cada any s'atorguen premis en sis categories: llibre millor editat; llibre millor il·lustrat, còmic millor editat; llibre infantil millor editat; llibre juvenil millor editat; trajectòria d'una llibreria; i llibreria més innovadora.

En aquesta ocasió han hagut set guardonats. El Premi al llibre millor editat és per a 'Electroshock. Edición integral', de l'editorial Barlin project; el de llibre millor il·lustrat s'han concedit ex aequo a 'Germans' de l'Editorial Bromera i 'Al país de l'olivera', de Sembra Llibres; el guardó al còmic millor editat ha recaigut en 'Panteras Negras', de Desfiladero Ediciones; el llibre infantil millor editat és per a 'Abecedario en verso del ratón diverso', de Malian Editora; i el llibre juvenil millor editat és per a 'Por o fugirem' d'Andana Editorial.

Així mateix, el Premi a la trajectòria d'una llibreria s'ha entregat a la Moixeranga de Paiporta i el Premi a la llibreria més innovadora enguany és per a la llibreria Detroit Llibres d'Alcoi.

El jurat ha tingut en compte per a l'elecció dels volums premiats la "coherència entre el contingut i l'aspecte formal, la qualitat i innovació de l'edició, i l'impacte en el panorama editorial valencià", explica la Conselleria en un comunicat.

En la valoració de la tasca dels llibreters i llibreteres es concedeixen dos premis que reconeixen el treball que fan en el foment de la lectura: a la trajectòria cultural acreditada de la llibreria candidata i al caràcter innovador de les seues activitats.

Són uns premis honorífics que tenen com a principal objectiu incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dos llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en l'aspecte tècnic i formal com en l'artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats dels llibreters i llibreteres valencians que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura.

Cultura de la Generalitat promocionarà els llibres i les llibreries premiats en el Pla valencià del foment del llibre i la lectura 'Llegim Llegim Llegim'.

PRESSUPOSTOS 2020

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà han recalcat que en la proposta de pressupostos per al 2020 es contempla l'increment de les ajudes a la producció editorial valenciana en un 60%. "Passem del mig milió als 800.000 euros de pressupost, perquè volem que les nostres editorials siguen més fortes encara", ha subratllat Marzà.

Igualment, ha esmentat "la importància de facilitar el màxim possible a les editorials la seua participació en fires internacionals i per açò s'incrementa un 25% els fons econòmics per al 2020 d'aquesta línia".

Finalment, el conseller s'ha referit a la necessitat d'anar augmentant progressivament cada any les ajudes a la difusió del llibre i la lectura "que realitzen de manera molt especial les llibreries, llibreries com La Moixeranga i Detroit". En aquest marc, per a l'any que vé volem que l'augment arribe als 650.000 euros".