El Síndic de Greuges señala que el rechazo a los Mena tiene un "claro factor de manipulación y utilización ideológica"

"Realmente no existen problemas constatables, ni económicos ni de violencia, que justifiquen ese rechazo a unos niños que llegan a España en estas condiciones", ha afirmado Luna, este miércoles, en atención a los medios durante la celebración en la Universidad de Alicante de la jornada conmmerativa del Día Internacional de la Infancia 2019 sobre los Mena.

Así, preguntado por cómo valoraba la respuesta de la Generalitat, Angel Luna ha dicho que es "insuficiente", como la situación de los menores tutelados, y ha denunciado la falta de medios "no solo" en la Comunitat Valenciana sino "en prácticametne todas las administraciones públicas españolas".

Al respecto, ha sostenido que no se está ante un problema coyuntural sino de carácter estructural y por ello ha advertido: "Quien diga que le va a poner coto está mintiendo", y ha apuntado a la presión demográfica "en unos países y en otros".

Por ello, ha reclamado una estrategia para la juventud y la infancia y "no solamente para los extrangeros, también para los nacionales", y ha reconocido que la administración está "trabajando en eso, pero todavía no la tenemos".

Angel Luna ha concretado que, a partir de esa estrategia, se debe determinar la acogida, la residencia y el itinerario educativo de unos jóvenes para conseguir "su residencia y una vía para incorporarse profesionalmente, porque los necesitamos".

El Síndic ha incidido en que "nadie emigra para delinquir" y ha puesto el ejemplo de los españoles que se trasladan a Noruega: "Alguien se va allí no para delinquir sino para una vida mejor". "Y eso se consigue con una formación, que en su país no le dan, y con trabajo, que en su país no le dan", ha zanjado.

600 MENAS VALENCIANOS

Por su parte, el técnico de la Sindicatura de Greuges valenciana, Conrado Moya, ha planteado la necesidad de establecer un enfoque de la infancia por encima de la condición de migrantes. Asimismo, ha reclamado como "indispensable" un Plan Estratégico nacional y europeo para "establecer los indicadores de calidad que deben cumplir los recursos" y la "corresponsabilidad" entre comunidades autónomas.

Por su parte, el también técnico David Calatayud ha apuntado a la dificultad para conseguir la documentación para que los menores logren la residencia y la posibilidad de trabajar. En ese sentido, ha sostenido que la residencia debería ser "automática" en el momento en que son tutelados por la administración y "lo mismo con la autorización de trabajo".

En total, en la Comunitat Valenciana hay 4.000 menores tutelados, de los que 600 son extranjeros. De ellos, el 80% son argelinos y marroquíes de entre 14 y 17 años, aunque también hay indios o pakistaníes, que han llegado a España en patera cruzando el estrecho de Gibraltar.

"Son muchísimos menos; el volumen más importante se ubica en Andalucía, seguida de Catalunya, Madrid y País Vasco", ha dicho Calatayud, que junto a la Comunitat Valenciana, absorven el 81% de todos los Mena tutelados en España.