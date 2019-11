ANDALUCÍA.-Málaga.-El Pleno de Diputación aprueba destinar 14,9 millones de fondos incondicionados a municipios antes de fin de año

Los ayuntamientos percibirán antes de que concluya este año, dinero no finalista por lo que cada localidad podrá decidir, en función de sus necesidades, el destino de la cantidad asignada, tal y como anunció el presidente de la institución, Francisco Salado, el pasado 7 de noviembre y que este miércoles se ha aprobado en pleno.

Este punto del orden del día ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos y del PSOE, con la abstención de Adelante Málaga, cuya portavoz, Teresa Sánchez, ha criticado "la premura y la falta de previsión" del Ejecutivo provincial, incidiendo en que dependen de dos modificaciones presupuestarias "y de una de ellas no sabemos absolutamente nada".

"No podemos votar a favor porque este plan de asistencia, no tiene los fondos habilitados para transferir", ha dicho, criticando, además, que la distribución de los fondos para los afectados por el temporal sea lineal: "No lo compartimos porque no son iguales los daños que sufrió Teba que los que sufrió Estepona".

También ha preguntado Sánchez al equipo de gobierno cuándo se van a terminar de pagar los fondos del primer plan de asistencia: "Estamos a favor de que los ayuntamientos reciban fondos incondicionados pero no estamos de acuerdo con los criterios, las formas ni los tiempos establecidos".

El diputado provincial de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Manuel López, ha asegurado que el dinero de este segundo plan de asistencia económica se pagará antes de final de año: "Los trámites están ya en marcha y recibirán las cantidades que todos conocen ya".

DISTRIBUCIÓN

Por un lado, se distribuirán diez millones entre los 103 municipios de la provincia y la entidad local autónoma de Bobadilla Estación de manera proporcional, en función del número de habitantes, aunque introduciendo un criterio corrector para favorecer a los pueblos más pequeños, que son los que cuentan con menos recursos.

Además, tres millones de euros serán para los 30 municipios afectados por las fuertes lluvias de octubre de 2018, asignándole a cada uno 100.000 euros. Se trata, especialmente, de pueblos de la Serranía de Ronda y de la comarca de Antequera, así como algunos del Valle del Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves.

Por último, se repartirán 1,9 millones de euros entre las 19 localidades afectadas por la Dana de agosto y septiembre de este año. También en este caso cada ayuntamiento percibirá 100.000 euros.