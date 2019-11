Feijóo rechaza "pactos ultras" y "lecciones" de sus rivales de cómo "proteger a nuestras mujeres, hijas y madres"

Lo proclamó en el debate con la líder del Bloque, Ana Pontón, a quien previamente el presidente ha acusado de "politizar" la violencia machista, un paso que ha lamentado "en nombre de todas las mujeres gallegas". La dirigente nacionalista, por su parte, ha censurado su actitud y le ha advertido que las mujeres hablan por sí mismas y "no tienen dueño", además de afearle los pactos de los populares con Vox en otras zonas de España.

También Antón Sánchez (Común da Esquerda) ha afeado estos pactos al jefe del Ejecutivo autonómico, que ha optado por rechazar todo tipo de acuerdos "ultra". "No me gustan los ultras ni de extrema derecha ni de extrema izquierda", ha replicado Feijóo, antes de advertir que, precisamente por ello, no le gusta el "disparate" del pacto del PSOE con Podemos.

De hecho, ha defendido que el Partido Comunista tradicional era "más sensato" y "más coherente" que Podemos y "la miscelánea" que conforman los rupturistas. A su modo de ver, era "más igualitario" y "tenía muy claro que España era una nación y merece la Protección de todos los españoles". Además, ha incidido en que estaba "a favor de la Constitución".

"Ese es el Partido Comunista que echamos de menos", ha proclamado Feijóo, antes de incidir en que, por su parte, garantiza su compromiso político con las mujeres que sufren violencia de género o desigualdad salarial o laboral "sin planteamientos ultra" ni "pactos ultra" como los que ha atribuido a los socialistas con Podemos.

(Habrá ampliación)