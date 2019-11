La Guardia Civil interviene en un comercio de Burgos 31 jaulas trampa prohibidas para capturar animales

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, agentes del Seprona efectuaron una inspección a un comercio de la provincia, en el que verificaron la existencia de jaulas trampa situadas en uno de los lineales de venta al público.

Los agentes comprobaron todas las jaulas, en total 31, de distintos tamaños y formas, y verificaron que el sistema de captura era "no selectivo", por lo que su comercialización está prohibida, ya que podrían quedar atrapados animales que no debieran ser objetos de captura, tanto silvestres no cinegéticos como domésticos.

El Seprona avisa de que tanto la simple tenencia como el uso de este método de captura de animales no selectivo está prohibido para los particulares ya que esas jaulas trampa no discriminan entre la fauna, de modo que cualquier mamífero o ave de pequeño o mediano tamaño puede quedar atrapado.