El PPCV insta al PSPV a que apoye su enmienda para eximir a particulares del impuesto de sucesiones

Ibáñez ha subrayado que el PPCV ha presentado esta enmienda para la desaparición del impuesto de sucesiones "no solo para empresas sino también para particulares" y ha afirmado no entender "cómo el PSPV dice que está al lado de las empresas y no está junto a los particulares que también pagan impuestos de sucesiones", según ha informado el PP en un comunicado.

"Hay que apoyar a todos los ciudadanos, sean empresas o particulares, y esperamos que el PSPV apoye la reivindicación que durante más de cuatro años llevamos presentando desde el PPCV en Les Corts sobre la supresión del impuesto de sucesiones", ha añadido.

A juicio de Ibáñez, lo que tiene que hacer el PSPV "es pelear por la desaparición del impuesto de sucesiones para todos, empresas y particulares, tal y como solicitamos desde el PPCV y que sería lo más justo". El portavoz de Economía del PP ha indicado que mantener el impuesto de sucesiones "aliviaría a las familias en lugar de penalizarlas y obligarlas a pagar por algo que ya se pagó en vida".

Para el diputado del PP, la Ley de Acompañamiento se ha convertido en un "arma de doble filo" ante las "distintas posturas de PSPV, Compromís y Podemos sobre la exención de este impuesto a las empresas" y ha criticado que el PSPV "solo ha movido ficha cuando la Asociación de la Empresa Familiar ha sacado los colores a (Ximo) Puig, que lo anunció como promesa electoral y ya se había olvidado de ella".