Un professor de la UPV, premiat per una guia per a reconéixer de males herbes

José Mª Osca, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural i director del Departament de Producció Vegetal de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sigut guardonat per la Societat Espanyola de Malherbologia (SEMh) per la seua 'Guia per al reconeixement de plàntules de males herbes'.

La SEMh premia les millors publicacions o treballs sobre malherbologia -ciència que estudia les males herbes- presentades al llarg de l'any. I ho fa en dos modalitats: la primera d'elles dirigida a estudiants i la segona a investigadors i professionals. I enguany ha premiat el llibre elaborat per José Mª Osca i editat per l'editorial UPV.

A través d'aquesta guia, editada en format de llibre electrònic, Osca facilita el reconeixement de males herbes en els seus estadis inicials. Per a açò, presenta una clau d'identificació amb descripció i imatges d'espècies freqüents en l'àrea mediterrània de la Península Ibèrica.

"La guia arreplega espècies arvenses o ruderals, algunes d'elles cosmopolites i altres pròpies de l'àrea mediterrània, que apareixen freqüentment en la zona geogràfica de València", explica el director del Departament de Producció Vegetal de la UPV.

Arròs, cítrics, fruiters i hortalisses

"Les males herbes -apunta Osca- causen pèrdues que en alguns casos poden arribar al cent per cent de la collita, si estem pensant en cultius". En el cas de la Comunitat Valenciana, l'especialista destaca que, en cultius com l'arròs, els cítrics, fruiters i hortalisses com la ceba el maneig de les males herbes adquireix gran importància. "Per exemple, en el cas de l'arròs, el maneig i control de les males herbes pot suposar un 14-15% dels costos del cultiu, males herbes que de no controlar-se podrien suposar en ocasions la quasi total pèrdua de la collita", assenyala el professor de l'Etsiamn-UPV.

Per açò, Osca incideix que resulta fonamental detectar i identificar com més prompte millor les males herbes. "Com més prompte les controlem, menys seran els danys que puguen generar. I aquesta guia el que pretén és contribuir a eixe reconeixement i facilitar la identificació d'aquestes plantes no desitjades", assenyala.