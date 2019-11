Marea Arcoíris Rioja critica la "situación de violencia" que sufren las personas trans

Han puntualizado que "cuando hablamos de personas trans, nos referimos tanto a personas transgénero, transexuales y/o personas de género no binario, ya que todas por igual con nuestro derecho a ser desafiamos el status quo de la sociedad heterocispatriarcal".

Las personas trans y de género diversas, a lo largo de todo el mundo, "sufren actos de violencia terribles, humillaciones, violaciones, agresiones y asesinatos, que en muchos casos no llegan a ser contabilizados".

Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas en su informe de de 2019 ha revelado un total de 331 casos de homicidios reportados de personas trans y género-diversas entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019. La mayoría de los asesinatos ha ocurrido en Brasil (130), México (63), y Estados Unidos (30), sumando un total de 3314 homicidios reportados de personas trans y género-diversas en 74 países en todo el mundo entre el 1 de enero de 2008 y 30 de septiembre de 2019.

Pero también reclamamos que "no solo los asesinatos por transfobia son los que hay que denunciar en un día como hoy, las personas víctimas de ese odio, que no han soportado más ese dolor, rechazo, vejación o en casos miseria, por la exclusión social, que no han visto más salida que el suicidio, también deben de ser recordadas".

La transfobia, "no solo se refleja en la violencia interpersonal, sino también como violencia institucional, ya que cuando éstas no cumplen con su deber de ampararnos, creando y/o aplicando las leyes y medios para prevenir la discriminación y la opresión sistemática de las personas trans, son también culpables de la transfobia que sufrimos".

A continuación, han destacado que hoy se pone en marcha en el Parlamento de La Rioja, por segunda vez, la tramitación de la Ley Trans de La Rioja. Desde Marea Arcoíris han criticado que "es una ley que llega muy tarde, siendo La Rioja una de las pocas comunidades autónomas donde las personas LGTBI no tenemos ninguna legislación que nos proteja".

Desde Marea Arcoíris han instado a los diferentes partidos que "no pongan palos en las ruedas en la tramitación parlamentaria y que esta Ley Trans de paso a una Ley Integral LGTBI de La Rioja, donde nuestra comunidad deje de ser el vagón de cola en derechos para las personas LGTBI".