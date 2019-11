L'accident s'ha produït a les 1.15 hores per causes que s'estan investigant quan el camió tràiler s'ha eixit de la via en l'A7, a l'altura del quilòmetre 345.

Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha confirmat la defunció de l'home, de 46 anys, segons les mateixes fonts.