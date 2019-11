La Junta de Andalucía estudia acciones jurídicas para reclamar el dinero defraudado por los ERE

La asesoría jurídica de la Junta de Andalucía estudia ya qué vía seguir para intentar reclamar la devolución de los recursos económicos defraudados en el caso de los ERE, aunque es consciente de que se trata de una actuación "compleja" porque muchas de las ayudas se dieron hace más de una década.

Después de la sentencia condenatoria de la pieza política de este caso, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha señalado en la Cadena Ser que el Ejecutivo tiene "la obligación" de buscar todos los recursos públicos defraudados y por ello "se ha puesto en marcha la asesoría jurídica para ver cómo se puede posibilitar la devolución".

Ha recordado que hay ayudas que se dieron incluso hace más de una década a empresas que en muchos casos ya han desaparecido o han modificado su situación mercantil, por lo que no será "una tarea fácil" reclamar ese dinero.

"Tenemos la obligación y la determinación como Gobierno de devolver a los contribuyentes públicos lo que es suyo", ha defendido el presidente de la Junta.

Moreno, que desconoce la cifra que se paga a los trabajadores que se beneficiaron de esos ERE porque lo debe determinar la Justicia, ha mostrado su deseo de que este asunto, además de fijar las penas correspondientes para los responsables, acabe permitiendo recuperar "el máximo dinero posible".

Podemos Andalucía pide la renuncia de Susana Díaz

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado a Susana Díaz que dimita como diputada autonómica.

En declaraciones a RNE, Rodríguez ha explicado que piden que la líder del PSOE andaluz deje el escaño "por cuestiones que no tienen que ver con su partido sino con Andalucía" dado que "bajo su Presidencia, la Junta decidió retirar la acusación particular de la 'pieza política' de los ERE y eso supone que hoy no podemos pedir responsabilidades civiles para que devuelvan lo malversado".

Esto, a su juicio, viendo la sentencia, "es suficientemente grave como para que ella tenga la decencia de dimitir", si bien, cree que lo que ocurra dentro del PSOE-A "tendrán que hacer limpieza y debatirlo a la interna".

Según ha dicho, la sentencia pone sobre la mesa "lo que era un secreto a voces en Andalucía" como que "las ayudas se repartían según el carné de partido".

Pese a la gravedad de lo ocurrido, Rodríguez cree que las responsabilidades del caso ERE "están delimitadas en Andalucía", de ahí que haya advertido de que es "una tontería intentar proyectarlo a nivel estatal".

"El PSOE tiene que hacer limpieza a nivel interno, en Andalucía de forma muy clara", ha sostenido antes de insistir en que su desconfianza hacia los socialistas, al hilo del preacuerdo firmado para un gobierno de coalición, "no es tanto con la corrupción de sus dirigentes a nivel estatal sino por su capacidad para defraudar y no cumplir cuando gobierna lo que anuncia en campaña".