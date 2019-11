¿Tomas mal las rotondas? Pues cuidado, porque conlleva una multa elevada

Aprobar el examen práctico de conducir (con ayuda o no) no es sencillo si se tiene en cuenta que debemos enfrentarnos a elementos tan polémicos como las rotondas. La correcta circulación en estas construcciones viales siempre es tema de controversia entre conductores, expertos o no, sobre todo en lo que a la forma de entrar o salir de ellas se refiere. Es en estas glorietas donde se producen gran cantidad de choques y accidentes.

La regla que debe respetarse es la de que la prioridad la tienen aquellos vehículos que se encuentran en el interior de la glorieta. Después, se debe escoger el carril adecuado en función de la salida que se quiera tomar y, por supuesto, se deben usar los intermitentes para indicar al resto de conductores las intenciones que tenemos. Conocer cuál es la normativa vigente es fundamental para evitar ser sancionados mientras se circula por este elemento.

De hecho, aquellos conductores que empleen el método 'a saco Paco' en las rotondas, es decir, aquellos que no respeten las normativas ni las marcas viales, podrán ser sancionados por no respetar el artículo 74 del Reglamento General de Circulación. Y eso puede conllevar una multa de 200 euros, debido al peligro que supone la omisión de las normas.

¿Qué acciones conllevan la sanción de 200 euros?

Todas aquellas maniobras de cambio de carril que estén mal efectuadas y puedan suponer un peligro para el resto de conductores es considerado una infracción grave. Por tanto, puede ser motivo de recibir la sanción económica de 200 euros. En este sentido, se debe respetar el ceda el paso cuando hay vehículos en el interior, se debe salir de la rotonda desde los carriles exteriores y se deben emplear los intermitentes para cualquier movimiento, aunque la prioridad siempre la tiene el vehículo que ya está en el carril al que nosotros queremos movernos. De lo contrario, estaremos incumpliendo el artículo 74.