La demora quirúrgica puja de 103 a 133 dies en la Comunitat

Les llistes d'espera per a operacions no urgents continuen pujant en la Comunitat. Malgrat l'increment de l'activitat en els quiròfans fruit del pla d’autoconcerts, la Conselleria de Sanitat no està aconseguint controlar l'embós, i tant el nombre de dies d'espera com el de pacients va en augment. Segons les dades fetes públiques aquest dimarts, l'espera mitjana total ha passat de 103 dies al juny a 133 a tancament de setembre, és a dir, ha augmentat un mes en tot just un trimestre.

Sanitat s'escuda en què aquest increment es produeix en els últims anys per aquestes dates “durant els mesos estivals en els quals es prioritza la dedicació dels quiròfans a patologia no demorable”.

No obstant això, aquest argument xoca amb un altre dels apuntats per aquest departament, que assegura que entre juny i setembre de 2019 ha crescut el nombre d'intervencions en 1.575 respecte a setembre de 2018, fins a aconseguir les 26.819 operacions, i la meitat d'aqueix increment correspon a autoconcert, és a dir, intervencions que es produeixen a les vesprades.

Traumatologia, oftalmologia i cirurgia general són, per aquest ordre, les tres especialitats amb major embós. El primer cas acumula 21.318 pacients en llista d'espera per a una intervenció. Oftalmologia aconsegueix les 15.949 persones i per a cirurgia general figuren inscrits 11.077 pacients.