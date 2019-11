Redefineixen el Pla Cabanyal per a impulsar el barri

La Generalitat i l'Ajuntament de València han decidit redefinir les funcions de Pla Cabanyal per a impulsar actuacions conjuntes, tant en l'àmbit urbanístic com en el social, encaminades a la rehabilitació i revitalització d'aquest emblemàtic barri. L'acord aconseguit contempla mantindre la presidència actual i l'estructura de la societat pública al 50% entre ambdues, així com crear una finestreta única per a la rehabilitació d'immobles i la revitalització i regeneració.

El vicepresident segon del Govern valencià i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau; l'alcalde de València, Joan Ribó; la vicealcaldessa de la ciutat i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la d'Habitatge, Isabel Lozano, es van reunir aquest dimarts per a abordar aqueixa revisió i avaluar les actuacions.

L'acord advoca també per que la institucionalització de Pla del Cabanyal supose la seua conversió en una entitat col·laboradora de les Àrees Regeneració i Renovació Urbana, conegudes com ARRU.

Així mateix, Generalitat i Consistori han decidit que la societat pública siga l'encarregada de l'operació pendent en el Bloc Portuaris, de la gestió unitària del patrimoni públic d'habitatges de totes dues administracions i de la pròpia societat, de gestionar els projectes Edusi (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible), de ser punt d'informació urbanística i de coordinació dels continguts dels equipaments socioculturals, i centre de divulgació i formació d’Infohabitatge.

Martínez Dalmau, que va considerar “enormement constructiva” la reunió, va destacar que Pla Cabanyal és “una eina molt important per a coordinar les actuacions encaminades a la rehabilitació i recuperació del barri” i va defensar el seu paper per a afrontar aquesta etapa. L'alcalde de València, per part seua, va valorar que, en la seua nova concepció, Pla Cabanyal puga funcionar com a finestreta única “per a coordinar i canalitzar les iniciatives de rehabilitació i regeneració del barri”, així com que treballe com a entitat col·laboradora dels programes ARRU.

Així mateix, Ribó va ressaltar el “caràcter fonamentalment social” que tindrà l'entitat “per al registre de sol·licituds d'habitatges i d'ajudes per al lloguer” i per a coordinar els continguts i equipaments socioculturals. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà va agrair la decisió de “dotar de més recursos econòmics”, de “major protagonisme i capacitat de gestió” a Pla Cabanyal per a “impulsar i accelerar la rehabilitació del barri” i va afirmar que les seues noves funcions començaran a desenvolupar-se el pròxim any.