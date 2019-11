La Policia Local de València redueix de huit a set les unitats de districte davant la pròxima jubilació de 340 agents

Dos anys després de la reestructuració de la Policia Local de València impulsada per la llavors regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato, i que va suposar la creació de la huitena unitat de districte en Campanar, Benimàmet i el Jardí del Túria, l'Ajuntament de València ha decidit desfer el camí i, de la mà del seu successor, Aarón Cano, ha anunciat un nou mapa del desplegament territorial d'aquest cos.

La reorganització dels efectius es produeix, fonamentalment, com a conseqüència de la jubilació voluntària als 60 anys de 175 agents prevista per a enguany, i la d'altres 165 en 2020. En total, 340 agents menys. Aquest "elevat nombre" de jubilacions, unit al període de 10 anys en què no es van convocar oposicions, ha derivat en un "minvament important de la plantilla", segons Cano, que ha sigut pal·liada, en part, amb les ofertes d'ocupació pública de l'anterior mandat, que comportaran la incorporació de 30 policies locals al desembre i d'altres 40 abans del pròxim estiu.

Antiguo despliegue de la Policía Local, con la 8ª unidad, que desaparece. 20MINUTOS.ES

Com a conseqüència d'aquest escenari, l'Ajuntament de València ha decidit tornar a alterar el desplegament territorial de la Policia Local, si bé resulta "innegociable mantindre l'estructura descentralitzada", en paraules del regidor. Aquesta modificació suposarà la desaparició de la 8a unitat de districte, que serà absorbida per la 4a (zona oest de la ciutat, amb seu en el Molí del Sol, al costat del Parc de Capçalera) i per la 5a (zona de Benicalap).

Una altra novetat destacada és la creació de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS) Dia, per a completar la nocturna creada en 2017 i que se centrava en el control del botellot i del soroll. Amb 40 agents i 10 patrulles repartits inicialment en dos torns de matí, la UCOS Dia se centrarà en el control de mercats ambulants extraordinaris, en el rastre i en la venda il·legal, i també donarà servei els caps de setmana. Més endavant, a mesura que augmente la plantilla, es crearan patrulles de vesprada.

"Traslladarem els recursos policials allà on facen falta", ha explicat Cano, qui també ha afirmat que els agents destinats a la gestió del trànsit "es veuran incrementats" en funció de les necessitats.

Segons ha afirmat, "no es tracta de mantindre les xifres del nombre de policies, sinó d'incrementar-les". En aquest sentit, ha afirmat que el número mínim exigible estaria entre 1.600 i 1.700 agents, enfront dels 1.500 que conformen actualment la plantilla de la Policia Local.

A més, la seua intenció és, fruit d'un acord amb l'àrea de Gestió de Recursos de l'Ajuntament, "anar introduint progressivament personal administratiu en les unitats de districte perquè els policies facen tasques merament policials", ha relatat.

Cano ha emmarcat aquesta reestructuració, al marge de les necessitats per les jubilacions, en l'increment pressupostari previst per a la Policia Local en els comptes municipals de 2020, "les millors en el capítol d'inversions en els últims nou anys", tant en la millora d'instal·lacions com de material, així com en la major coordinació amb la Policia Nacional en seguretat ciutadana i convivència.

Més problemes de convivència que de seguretat

Segons el regidor, entre el 80% i el 90% dels delictes que es cometen a la ciutat "es basen en problemes de convivència més que en problemes de seguretat", entre els quals ha citat els conflictes per sorolls als carrers. Respecte al botellot, ha posat l'accent que "no hi ha hagut repunt" i en què es tracta d'un model d'oci juvenil basat en "un excés de consum d'alcohol que no s'atallarà policialment".