Terelu Campos cuenta su drama: "Había días que hacía 'Sálvame' medicada"

Terelu Campos abandonó Sálvame hace siete meses. Desde entonces, los dardos desde uno y otro lado han sido constantes. Ahora le toca a la periodista, actualmente colaboradora de Viva la vida, programa también de Telecinco.

Campos ha concedido una entrevista a Lecturas en la que asegura sentirse "decepcionada" con quienes fueron sus compañeros muchos años.

Además, habla de los problemas de ansiedad que suponía a veces el programa. "En Sálvame sufría ansiedad y estrés, había días que hacía el programa medicada. Necesitaba pensar en mi salud física y mental. (...) Después de diez años, cuento con los dedos de las manos –y me sobran– las personas de ese programa que se han preocupado por mí", afirma en la publicación.

De entre la decepción que supusieron algunos compañeros, señala a Mila Ximénez, gran amiga suya. "Mi relación con Mila está quebrada y no basta con pedir perdón", dice la hija de María Teresa Campos.

Eso sí, no todo es drama en su vida, ya que no liga su felicidad a estar o no en Sálvame, sino a su hija Alejandra. . "La felicidad me la da la ilusión que tiene mi hija con su carrera. Intento mantenerla lo más lejos que pueda del universo televisivo puro y duro", asegura.