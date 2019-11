ANDALUCÍA.-Málaga.- El plan de asistencia económica y el retraso en el pago de materiales del PFEA centrarán el pleno de Diputación

En la sesión, en la que se guardará un minuto de silencio en memoria del pintor malagueño Eugenio Chicano, Medalla de Oro de la provincia fallecido este martes en Málaga, se debatirán, además, sendas mociones urgentes de PSOE y Adelante por la deuda de la institución provincial con los municipios por el PFEA del año 2017.

El PP, por su parte, presenta una moción urgente de rechazo a las palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre la educación concertada, que el portavoz 'popular', Francisco Oblaré, ha tachado de "ataque". Así, reivindica el derecho de las familias a elegir la educación que quieran para sus hijos, pide que se respete la Constitución española y critica los "tics totalitarios" del Gobierno central, que ha enmarcado en el preacuerdo con Unidas Podemos.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación, Juan Cassá, por su parte, ha informado de que su partido lleva como moción urgente que el futuro Ejecutivo central incluya una partida en los Presupuestos Generales del Estado para comenzar las obras de recrecimiento del embalse de la Concepción, en Marbella; una obra "de interés general".

Según Cassá, "no se puede esperar a tener todo el dinero para hacer la obra porque así no se hace nunca"; de ahí que plantee que "se vayan haciendo inversiones anuales, entre cinco y diez años, para que sea una realidad". Así, ha subrayado la importancia de esta obra "clave" para abastecimiento de agua en la Costa del Sol occidental.

MATERIALES DEL PFEA

Las protestas del PSOE, a la que se ha sumado Adelante con otra moción urgente, por el pago de los materiales del PFEA será un eje central del debate de este miércoles en la Diputación. Los socialistas han dado de plazo al presidente de la institución, Francisco Salado, hasta este viernes para que pague toda la deuda correspondiente a 2017 y 2018.

El portavoz de los socialistas en la Diputación, José Bernal, ha exigido que en cuanto la institución provincial perciba la aportación de la Junta para la adquisición de los materiales "lo adelante inmediatamente a los ayuntamientos", insistiendo en la importancia de este plan para los municipios y criticando "el ritmo de gestión administrativa y de realización de pagos, que no se corresponde en el tiempo con la ejecución de los proyectos por parte de los ayuntamientos".

Este "desfase", según Bernal, "ahoga la economía de los municipios, especialmente de los más pequeños, ya que estos ayuntamientos se ven obligados a anticipar el dinero para asumir el coste de los materiales, haciendo un esfuerzo económico inasumible para muchos de ellos". También, ha añadido, ocurre que los consistorios deben a los proveedores el pago de estos materiales "lo que supone un perjuicio para decenas de pequeños empresarios que llevan meses sin cobrar".

"Salado tiene que demostrar si la Diputación de Málaga está al servicio de los municipios o va a utilizar a los municipios para poner la Diputación de Málaga al servicio del PP", ha concluido.

En similares términos se ha pronunciado la portavoz de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, quien ha lamentado que se adeude dinero a municipios desde hace dos años: "Los ayuntamientos no pueden esperar a cuentagotas el dinero cuando los proyectos están ejecutados desde 2017".

"Esto lastra las arcas municipales, limita a las corporaciones locales y perjudica los servicios que se prestan", ha sostenido, reclamando el pago del año 2017 antes de que acabe este mes y que, a principios de diciembre, se comience a abonar lo correspondiente a 2018 y que asciende a 8,1 millones. También piden ambos partidos un refuerzo de personal para evitar más retrasos.

Al respecto, el portavoz del PP ha criticado que se haga "ruido" y ha dicho a muchos de los alcaldes que están protestando por estos impagos que "miren sus cuentas bancarias que a lo mejor ya tienen el dinero ingresado". Así, tras asumir la responsabilidad de retrasos en la tramitación administrativa, y recordar que ha habido cambio de gobierno y en el propio área que dirige, ha asegurado que "el 90 por ciento de 2017 está pagado".

"Estamos en plazo y lo de 2018 los ayuntamientos tienen hasta finales de noviembre para justificar el gasto", ha subrayado Oblaré, quien ha añadido que en el caso de 2019 aún se están tramitando los proyectos. También ha hecho hincapié en que la Diputación está trabajando para "agilizar la normativa y no tener que pedir documentación exagerada".

No obstante, ha reiterado en varias ocasiones durante su intervención que no se puede pedir que se pague "si no se ha justificado, que luego pasa lo que pasa con el dinero", aludiendo a la sentencia de los ERE conocida este martes. "Lógicamente este diputado justificará los fondos que los ayuntamientos hayan gastado, si no estoy prevaricando y no tengo muchas ganas de ir a Alhaurín -a la cárcel-", ha puntualizado.

Cuestionado por las dificultades que supone para los municipios más pequeños adelantar ese dinero del PFEA, el diputado del PP ha aludido a los fondos incondicionados que la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos. Precisamente, ha aclarado que este miércoles el pleno aprobará inicialmente 14,9 millones de este tipo de fondos que se abonará el próximo mes. "También lo pueden usar para esto", ha enfatizado.

Al respecto, la portavoz de Adelante ha criticado que hayan conocido este segundo plan de asistencia económica de casi 15 millones "por los medios de comunicación y en plena campaña electoral" -se informó el pasado 7 de noviembre-. En este sentido, ha recordado que dicho plan "nace de nuestra petición de que se revisen las partidas no ejecutadas del presupuesto para esto".

"Estamos de acuerdo con él pero a 19 de noviembre todavía no sabemos de dónde saldrán los 15 millones de euros que sustentan ese plan de asistencia y tendremos que ver con todo detalle las modificaciones presupuestarias que vendrán por urgencia al pleno y que lo dotarán de financiación. Es un pagaré sin dinero en la cuenta bancaria", ha criticado Teresa Sánchez.

OTRAS MOCIONES

Además de las urgentes y de la aprobación inicial del segundo plan de fondos incondicionados, el pleno debatirá mociones de IU sobre despoblación y la necesidad de poner en marcha un foro provincial de expertos y que se agilicen las ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género.

Los socialistas presentan también una moción para que la Junta se comprometa con el Centro Principia y que la Diputación incremente su aportación al menos hasta los 90.000 euros para estas instalaciones divulgativas; otra para que no se cierre el Centro Provincial de la Mujer, situado en calle Carreterías de la capital, amparándose en unas obras que se están ejecutando y de apoyo al El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El PSOE y el PP llevan también sendas mociones de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en Cataluña y de condena de los actos violentos que han tenido lugar en las últimas semanas.

Además, los 'populares' reclamarán al Gobierno redactar y ejecutar un plan de regeneración de todo el litoral de Málaga y otra de apoyo a la figura de uno de los héroes de la independencia de Estados Unidos, el macharatungo Bernardo de Gálvez, solicitando que se instale en el Congreso de los Diputados un retrato pictórico, entre otras actuaciones de impulso de este militar malagueño.