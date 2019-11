Un poema y ser del Real Madrid, los 'pecados' de Javier para que su cita en 'First dates' le rechace

Si la política es la que hace fracasar numerosas citas en First dates, este martes fue el fútbol y un poema los que hicieron que Emilia y Javier decidieran no volver a verse.

El madrileño fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro, y afirmó que, aunque "puedo parecer una persona muy seria, pero luego me gusta mucho bailar y pasármelo bien".

Javier: "Puedo parecer muy serio pero me gusta bailar y pasarlo bien" #FirstDates19Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/nDUERfHupG — First dates (@firstdates_tv) November 19, 2019

Su cita fue Emilia, a la que, en su primera impresión, no le gustó demasiado la elección de pareja que había hecho el programa: "No me ha llamado mucho la atención".

Ya en la mesa, el madrileño se armó de valor y le dijo a su pareja: "Te he compuesto un poema". Javier se lo recitó a Emilia mientras ella no salía de su asombro, pero, en vez de hacerle ganar puntos al joven, ese gesto se los hizo perder.

También hablaron de sus aficiones: "Me gusta lo básico, el fútbol", comentó Javier. Ella quiso saber de qué equipo era, y él le contestó que "del Madrid, ¿y tú?". Entonces Emilia le respondió sonriendo que "del Atleti".

La joven añadió que "el Bernabéu me da sarpullidos, no tengo nada en contra de la gente del Real Madrid, pero no me gusta nada la chulería que tienen. No va conmigo", admitió.

Pese a todo, en la decisión final,el informático reconoció que"sí que tendría una segunda cita para, al menos, conocernos un poco más". En cambio, Emilia no quiso volver a quedar con él porque "eres muy tímido. Me gustan las personas con más carácter", concluyó.