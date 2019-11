Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 20 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 20 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hay asuntos relacionados con las finanzas o con cerrar tratos de negocios o contratos que hoy van a centrar tu atención y es cierto que deberás enfocarte mucho en ellos para que todo resulte satisfactorio. Lo será, no dejes que el nerviosismo se apodere de ti.

Puede que alguien muy cercano se queje porque se sienta desplazado o descontento de su situación actual y ese malestar puede empezar a resultarte demasiado pesado. Si no puedes hacer nada, dilo claramente. Defiende tu terreno si crees que se está sobrepasando.

Te pueden encomendar una nueva tarea que te resultará bastante divertida aunque es cierto que deberás leer o informarte más para lograr dominar todo lo que te lleve a resolverla. Pero será todo un acicate, un reto que te apetece mucho abordar.

Hoy te dedicarás a trazar una estrategia para acercarte a una persona que te interesa mucho profesionalmente. Sabrás llamar su atención, pero hazlo de una manera sencilla y honesta, sin subterfugios, aunque con toda la simpatía y buen tono que puedas.

No te afectan las críticas, al contrario, porque sabes ver la parte positiva que pueden tener y lo que puedes aprender de ellas. Esa es la actitud más inteligente y hoy vas a tenerlo muy claro. Acertarás de pleno si pones en práctica uno de esos consejos.

Conocerás a alguien que te va a gustar mucho porque congeniarás con ella o con él desde el primer momento. Hay muchas cosas que os unen y que veis igual y esto os hará sentir una comunicación especial. Deja que los acontecimientos fluyan solos, sin forzar nada.

No debes quedarte estancado, sino seguir adelante con energía, a pesar de que tengas un pequeño revés en algo relacionado con los estudios o una propuesta de trabajo. Se abrirán otras puertas muy pronto. Para pasar esa decepción, lo mejor es que te distraigas.

Puede que pases del llanto a la risa con mucha facilidad hoy. Eso no es malo en sí, pero sí es cierto que debes buscar tu equilibrio. El yoga o la meditación pueden favorecerte mucho, pruébalos y aunque no lo hayas hecho nunca, verás sus resultados pronto.

Un poco de rebeldía no viene mal a veces, así que si hoy quieren que hagas algo que no te apetece demasiado, simplemente di “no”. Verás como no pasa nada. Es bueno que encuentres tu espacio y reafirmes tu libertad para decidir en tu vida.

Estarás francamente optimista y eso no te lo puede quitar nadie a pesar de que a tu alrededor haya bastante pesimismo por algún asunto reciente que ha afectado a un grupo al que perteneces. Intenta consolar o escuchar a un amigo o amiga que anda triste.

Sube poco apoco tu ánimo y buscas complicidad en tu pareja, pero puede que haya cierto desgaste en la relación que tendrás que arreglar. Planea una velada a solas o haz algo que sepas que le gusta mucho. Será un buen método para arreglar ciertas cosas.

Se despeja una incógnita sentimental o emocional que te tenía un poco en vilo. Si esperabas una respuesta para quedar con alguien nuevo, a quien no conocías, hoy la conocerás. Sobre todo, se tu mismo y disfruta del momento. En cualquier caso, lo vas a pasar bien.

