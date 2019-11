El curtmetratge valencià exhibeix múscul amb nou candidats a ser nominats als Goya

En aquesta edició dels Goya, el 25 per cent dels curtmetratges candidats està dirigit per un director o directora valencians o produït per una empresa valenciana. D'aquests nou curtmetratges, quatre són d'animació, dos són documentals i tres de ficció, ha informat la Generalitat.

Dins dels deu curts de la categoria d'animació han sigut seleccionats quatre valencians: 'Madrid 2120' de José Luís Quirós i Paco Sáez (Lightbox), 'Miss Mbulu' de Ben Fernández (Jaibo Films), 'Tututú' de Rosa Peris (Rosa i Mercedes Peris) i 'Vs Santa' d'Aitor Herrero i Raúl Colomer (Barreira).

En la categoria de millor curt documental figuren 'Los que desean' d'Elena López Riera (Alina Film) i 'Makun (No llores). Dibujos en un C.I.E.' d'Emilio Martí (Emilio Martí).

En la categoria de curtmetratge de ficció es presenten 'Sushi' de Roberto Martín (Mammut), 'Cocodrilo' de Jorge Yúdice (Jorge Yúdice) i 'Muero por volver' de Javier Marco (White Leaf Produccions).

D'aquests nou curtmetratges, quatre han comptat amb ajudes a la producció que concedeix anualment l'Institut Valencià de Cultura: els documentals 'Los que desean' i 'Makun (No llores). Dibujos en un C.I.E.' i les produccions d'animació 'Miss Mbulu'i 'Tututú'.

'Makun (No llores). Dibujos en un C.I.E.' també figura en el catàleg Curts 2019, amb el qual l'Institut Valencià de Cultura promou el curtmetratge valencià en festivals nacionals i internacionals.

Segons el director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno, "enguany destaca la qualitat, com és habitual, però també la quantitat". "Tindre un 25 per cent de curtmetratges candidats als Goya en les tres categories és un clar símptoma del talent que existeix i del potencial d'aquest sector", ha remarcat.

Emilio Martí, director de 'Makun (no llores). Dibujos en un CIE', ha assenyalat que "ser candidat ha suposat per al curt una major visibilitat mediàtica i que molta gent s'interesse per veure est un curtmetratge social que tracta sobre una greu problemàtica social del nostre país".

Per la seua banda, Ben Fernández, director de 'Miss Mbulu', assenyala que "ha sigut una gran sorpresa figurar en aquesta candidatura perquè estem envoltats de grans professionals de l'animació, però intente no pensar massa en aquest reconeixement per a poder seguir treballant com si res".

Jorge Yudice, director de 'Cocodrilo', ha apuntat que la seua peça "va tindre la sort de ser seleccionat pel Festival de Berlín i des d'aleshores ha participat en més d'un centenar de festivals i ha obtingut molts premis, sobretot en els festivals de temàtica LGTBI". "La candidatura als Goya és també un reconeixement a un curt realitzat amb pretensions molt modestes", ha afegit.

Finalment, Mercedes Peris, productora de 'Tututú', assenyala que la seua germana María -la directora del curt- i ella mateixa van decidir presentar-se als Goya en l'últim minut i ha sigut "una gran sorpresa figurar entre els deu curts d'animació que són candidats".

COMITÉ

Un comité, format per membres de la Junta Directiva de l'Acadèmia de Cinema i pels guanyadors de les últimes cinc edicions en les tres categories, ha seleccionat deu títols en l'apartat de documental, quinze en la categoria de ficció i deu en animació.

Aquests 35 curtmetratges podran ser votats en les pròximes setmanes per tots els acadèmics per a decidir els que, finalment, optaran als Premis Goya, que se celebraran el pròxim 25 de gener del 2020.