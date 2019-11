Armengol niega que se recorte en infraestructuras educativas en el Presupuesto de 2020

Según ha dicho la líder socialista, a los 17,8 millones de euros del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) se le deben sumar 13 millones que provendrán de proyectos derivados del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Armengol también ha dicho entre el 2013 y el 2014 el PP invirtió "cero euros" en infraestructuras educativas y en su anterior legislatura invirtió 6,8 millones de euros. "En 2015, instauramos la paz social y en la anterior legislatura invertimos 70 millones en mejoras y en nuevos centro educativos", ha aseverado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, ha censurado que no se vayan a poder "eliminar" todos los barracones a los que se comprometieron, no van a poder construir nuevas escuelas y le ha pedido que asuman los retrasos y "reconozcan que no planifican bien" y "no han tenido en cuenta el aumento demográfico".