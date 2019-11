Fira València definirà un nou model i es liquidarà perquè la Generalitat assumisca el deute

El Govern valencià canvia el 'full de ruta' en Fira València. Si fins a hui, el pla era culminar el procés pel qual la Generalitat assumirà el deute milionari de l'entitat i definir després el futur model firal, ara la negativa dels bonistes inversors a acceptar voluntàriament la subrogació del deute portarà a treballar des de "ja" en la reestructuració de l'entitat per a poder "dissoldre-la" i "tot seguit", crear el nou ens que gestionarà el recinte, la fórmula jurídica del qual està encara per determinar.

La Generalitat s'ha vist abocada a la liquidació "tècnica" de Fira València, -una vegada s'haja decidit el grau de participació públic-privada i la fórmula sota la qual renaixerà (fundació, consorci, empresa pública, o una altra)- després que els bonistes s'hagen negat a acceptar de forma voluntària la subrogació del deute per part de la Generalitat. L'única manera doncs perquè l'Administració l'assumisca és per "causa forçosa" i per a açò, és necessària la liquidació de Fira, emissora dels bons, i la seua transformació.

El motiu pel qual els inversors no accepten la subrogació del deute és que en aquests moments els bons tenen una "rendibilitat elevada en el mercat, del 6%, i estan també assegurats" però amb la subrogació es perd el segur i els bonistes "no volen renunciar a un segur quan l'asseguradora té millor rating que la Generalitat".

Així ho ha explicat el subsecretari de la Conselleria Sostenible, Natxo Costa, després d'una reunió de la Comissió de Seguiment de Protocol de Fira València, on estan representats l'Ajuntament, les Conselleries d'Hisenda i Economia, i la pròpia Fira València.

Respecte a la possible compensació de Fira València a la Generalitat per l'assumpció del deute, Costa ha explicat que "en el moment de dissolució de l'entitat caldrà resoldre-ho" i que la Comissió de Seguiment del Protocol convidarà a pròximes reunions a aquells departaments, persones o empresariat que considere que han d'opinar en cada tema a tractar. I en deu o quinze dies hi haurà nova reunió.