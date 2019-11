Oltra insisteix que es complirà la llei amb Port Mediterrani i donarà tràmit a propostes ajustades a la legalitat

Oltra, després d'assistir a la inauguració del IV Congrés Go Global, ha fet aquestes declaracions, preguntada pels mitjans, després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja anul·lat la resolució de la Conselleria de Vivenda del 10 d'octubre del 2016 que denegava la proposta del Pla d'Actuació Territorial Estratègica (ATE) 'Port Mediterrani' i demanava al Govern valencià un nou informe perquè el projecte comercial siga sostenible.

Sobre aquest tema, ha explicat que "òbviament" després de la resolució del tribunal "es retrotrauran les actuacions al moment en què la justícia ha dit que es retrotraguen i es tornaran a fer els passos que l'ordenament jurídic marca".

En eixe sentit, ha insistit que el Consell, "com sempre, donarà tràmit a qualsevol proposta si aquesta proposta s'ajusta a la legalitat i l'ordenament jurídic". En cas contrari, "ja siga per raons ambientals, per l'ordenament jurídic en matèria econòmica o per qualsevol altra causa que xoque amb la legalitat, doncs no es pot donar curs".

Oltra ha recalcat que açò és "una qüestió de tota lògica" perquè a la Comunitat Valenciana "ja s'han acabat els temps en els quals venia la gent suposadament a fer grans inversions, però que deixaven forats negres que després havíem d'assumir els valencians" i més quan, ha recordat, "molt sovint" després la Justícia deia que eixos projectes "no s'ajustaven a dret".