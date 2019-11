Compromís després de les crítiques de Xambó: "Necessitàvem un perfil diferent, els llocs no són vitalicis"

Així s'ha pronunciat en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics en ser preguntat per eixe relleu i per les crítiques de Xambó a Compromís per cessar-li "sense més" d'aquest càrrec, mostrant a més la seua "decepció i dolor pel maltractament i els silencis d'algunes persones".

"Pensàvem que era el moment, aquesta vegada plantejàrem des del grup per unanimitat canviar el perfil i apostar per una dona, a més economista, que va fer un treball molt interessant sobre el tancament de l'anterior televisió i la seua fallida econòmica", ha explicat Ferri, que ha remarcat la voluntat d'introduir aquest perfil d'economista "en una televisió que constantment està sent qüestionada també per la seua gestió econòmica".

Ha assenyalat que, a més, han apostat per una dona perquè no veien els altres dos grups que havien de presentar els seus membres "amb intenció de posar una dona".

Respecte a la reacció de Rafa Xambó, ha indicat que "té eixa personalitat crítica sempre" i això "té una part positiva" i l'esperaven, però ha incidit que Compromís ha agraït el treball fet fins ara per Xambó però "també s'ha d'entendre que els temps canvien, les necessitats canvien" i es necessitava un altre tipus de perfil.

Xambó va ser membre del Consell d'Administració de RTVV a proposta del grup Compromís des del 2011 fins al tancament de l'ens. Posteriorment, al març del 2016, va ser designat com a vocal de l'Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de comunicació a proposta de Compromís. Finalment, a l'octubre del 2016, va ser triat a proposta del grup parlamentari Compromís com a membre del primer Consell Rector de la CVMV, càrrec que ha desenvolupat fins a l'actualitat.