Originals d'Andy Warhol, Yoko Ono o Christian Boltanski fonen llibre i art pop en La Nau

Les dos institucions uneixen forces en el 50 aniversari de la UPV i el 20 de la Nau com a centre cultural. Aquesta selecció parteix de la col·lecció de 1.400 llibres d'artista de la Politècnica, centrada en la ruptura que es va produir en els anys 60-70 amb el moviment 'Fluxus' o el 'pop art'.

L'objectiu és plasmar que els llibres no es poden desvincular de l'art i seguiran metamorfosant-se malgrat internet, com han defès en roda de premsa el comissari, Antonio Alcaraz, i els vicerectors de Cultura de la UPV i la UV, José Luis Cueto i Antonio Ariño, respectivament.

'TEXT [NO TEXT]', fins al 12 de gener en La Nau, concentra unes 80 publicacions dividides en funció de l'ús del text o el predomini de la imatge o el llenguatge. En la mostra destaquen peces com un desplegable de set metres amb tots els edificis de Sunset Boulevard (Los Angeles) o un llibre de Warhol que incloïa un disc de Lou Reed.

Aquest viatge arranca amb originals de grans artistes com George Maciunas, creador de 'Fluxus', o La Monte Young i el seu llibre col·lectiu 'An Anthology'. Segueix amb el concepte de la Beau Geste Press, l'editorial que va crear el mexicà Felipe Ehrenberg per a donar eixida a publicacions experimentals amb mitjans artesanals.

PRODUCTE DE MASSES, FOTOGRAFIA I LLENGUATGE

Amb el pas dels anys, l'exhibició presenta el llibre d'artista com a producte de masses a través del pop, el minimalisme i l'art conceptual. Inclou obres tan mítiques com el desplegable 'Every Building on the Sunset Strip' d'Edward Ruscha o el 'Warhol's Index (book)'.

La geometria, el disseny i l'absència de text es reflecteixen en les peces de Bruno Munari i Sol Lewitt, mentre que un apartat es dedica a la fotografia i l'estratègia de l'arxiu amb artistes que treballen la imatge fotogràfica des del punt de vista més pròxim al documentalista.

Com a colofó, 'TEXT [NO TEXT]' dedica un espai als creadors que treballen amb el llenguatge, tant amb escrits i documents com amb experimentació poètica i poesia visual i concreta. Predomina l'obra de rellevants artistes llatinoamericans com Edgardo Antonio Vigo o Guillermo Deisler.

Al llarg del recorregut apareixen llibres d'altres artistes com Daniel Spoerri, Dieter Roth, John Cage, David Degener, Walter de María, Henry Flynt, Dick Higgins, Nam June Paik, La Monte Young, Robert Filliou, Emmet Williams, Xerox Book, Munari, LeWitt, Bernd & Hilla Becher, Annette Messager, Hans-Peter Feldmann, Richard Hamilton, Matt Mullican, Peter Piller, Sophie Calle o Richard Prince.

També hi ha escrits de Barbara Kruger, Antoni Muntadas, Ignasi Aballí, Isidoro Valcárcel Medina, Clemente Padín, Edgardo Antonio Vigo, Guillermo Deisler, Fernando Millán, Jiri Kolar, Franz Mon, Joan Brossa, Bartolomé Ferrando, Antonio Gómez o Eduardo Scala.

Tots reflecteixen que "el llibre és un objecte interminable, un dispositiu perfecte i difícilment superable a pesar del seu anacronisme", com ha il·lustrat el vicerector de la UPV, posant com a exemple el "bellíssim" catàleg de la mostra en una cridanera enquadernació en negre que "va a fer parlar".

LES UNIVERSITATS I EL PATRIMONI

Al fil de la mostra, els vicerectors de Cultura han coincidit a exigir més fons per a la tasca patrimonial de les universitats, una cosa al que no es destina "cap partida específica en els pressupostos del Govern i la Generalitat". "Hem de traure pit d'aquesta singularitat identitària", ha defès el de la UPV, com l'única politècnica d'Espanya amb una facultat de Belles arts.

Es tracta de "potser l'exposició més internacional de la Politècnica" que parteix d'una experiència prèvia en la Biblioteca Valenciana amb fons de producció pròpia. "La universitat no pot ni ha de permetre's comprar un Warhol original, però sí un llibre", ha il·lustrat el comissari, destacant la col·lecció "de referència" de la UPV.