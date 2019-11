Los menores fueron víctimas de 6.027 delitos en la Comunitat Valenciana en 2018

Así lo ha indicado Save the Children este martes, con motivo del 30º aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. La organización ha denunciado el "continúo incumplimiento de los diez derechos básicos de los niños y las niñas, entre los que se encuentra el derecho a la educación, a la protección o a tener una alimentación adecuada", ha agregado la Generalitat en un comunicado.

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha afirmado que la Convención de los Derechos del Niño "es el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la historia con 195 Estados firmantes, entre los que se encuentra España, pero todavía presenciamos cada día cómo millones de niños y niñas sufren pobreza, explotación, violencia o son asesinados". "Incluso en la Comunitat Valenciana existen niños y niñas cuyos derechos, por unos motivos u otros, no se están cumpliendo, y es algo que como sociedad no podemos tolerar", ha asegurado el director.

Este 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y "todavía hay graves vulneraciones de los derechos de la infancia". Save the Children ha denunciado que, "aunque España ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, aún hoy en una de cada dos denuncias por violencia sexual la víctima es menor de edad, se estima que más del 25% de los menores ha sufrido algún tipo de maltrato y siete de cada 10 jóvenes ha sufrido violencia online durante su infancia".

Hernández ha remarcado que, en lo que llevamos de año, "al menos 3 menores han muerto por causas violentas en la Comunitat Valenciana, y 22 en toda España". "Es la consecuencia más grave de la violencia contra la infancia, cuando ya hemos llegado demasiado tarde. Por ello, desde Save the Children pedimos a los líderes políticos que, en cuanto se inicie la legislatura, se apruebe de forma urgente la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia", ha manifestado.

"Además, a nivel autonómico es imprescindible implementar el modelo nórdico de las Casas de los Niños para atender de forma integral a la infancia que ha sufrido violencia, especialmente abusos sexuales", ha destacado Hernández.

La organización también ha apuntado que España es el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil: más de dos millones de niños y niñas viven en exclusión. En total en la UE hay 25 millones de niños y niñas en situación de pobreza, según Eurostat. Todos estos niños y niñas ven vulnerado su derecho a una alimentación, una vivienda y unos recursos básicos para poder desarrollarse de forma adecuada.

LAS CIFRAS DE POBREZA "SON PREOCUPANTES"

Las cifras de pobreza infantil en la Comunitat Valenciana, han apuntado desde Save the Children, "aunque han descendido ligeramente, también son preocupantes". El Portal Estadístic de la Generalitat estima que uno de cada tres niños y niñas menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, ha recogido la entidad.

Entre las medidas que propone Save the Children para acabar con la pobreza infantil a nivel autonómico está "la ampliación y mejora de la Renta Valenciana de Inclusión, aumentando la cobertura a todos los posibles perceptores y priorizando las familias con hijos a cargo y familias monoparentales". La organización "también propone aumentar la oferta de alquileres asequibles mediante políticas y planes públicos de fomento del alquiler con criterios de equidad, entendiendo como alquiler asequible aquel que representa menos del 30% de los ingresos del hogar".

Save the Children también ha puesto el foco en "el derecho a una educación de calidad" y ha señalado que el 65,1% de los niños y niñas de 0 a 3 años en la Comunitat Valenciana no están escolarizados en la escuela infantil, por encima de la media Estatal, que se sitúa en un 61,3%. El acceso a la educación 0-3 años reduce la probabilidad de repetición y abandono escolar, tasas que España encabeza a nivel europeo.

El director territorial de Save the Children ha afirmado que "en los últimos meses también nos estamos enfrentando al estigma y a la criminalización que sufren los menores migrantes, no sólo en la Comunitat Valenciana, sino también en el conjunto del Estado". "No debemos olvidar nunca quiénes son estos niños y niñas: menores que huyen de situaciones de violencia y pobreza en sus países de origen. Debemos garantizar el cumplimiento de sus derechos, así como concienciar e informar a la sociedad civil, a los representantes políticos y a los medios de comunicación para que no se criminalice a estos niños y niñas", ha agregado.

"Además, hay que recordar que estos niños y niñas representan el 0,1% del total de menores que residen en la Comunitat Valenciana. Se debe potenciar el acogimiento familiar para garantizar su protección e inclusión, ya que el mejor sitio en el que pueden estar y desarrollarse es dentro de una familia", asegura Hernández.

Save the Children ha pedido una estrategia para su protección e inclusión que incluya mecanismos de responsabilidad y reparto de tareas entre los actores a nivel estatal, autonómico y local.