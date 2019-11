Davó diu que no és moment de "posar noms" per a la direcció de Podem: "Els lideratges sorgeixen naturalment"

Així s'ha pronunciat Davó en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus en ser preguntada sobre la successió d'Estañ, si a ella li agradaria assumir eixe càrrec, si coincideix amb aquest en què no haurien d'acumular-se càrrecs institucionals i orgànics i sobre el termini d'eixe procés de renovació interna que ara comença.

Sobre aquest tema, ha justificat eixa renovació ara que "pareix acabat el cicle electoral" i atés que Podem governa a la Comunitat Valenciana i ho farà a Espanya, per la qual cosa necessiten "una organització forta, que estiga unida i que siga capaç d'escometre els reptes que suposa governar".

"I no estem encara en el moment de posar noms damunt de la taula perquè creiem que si volem fer bé les coses hem de crear equips plurals, diversos, però també que estiguen cohesionats. Crec que en eixos processos els lideratges que han de sorgir sorgeixen naturalment i sé que allò dels noms és sucós, però encara no estem en eixe moment", ha precisat.

Ha assenyalat, per tant, que "no es tracta" de si a ella li agradaria o no encapçalar eixe projecte, sinó de veure "qui són les millors persones i les que estan més capacitades per a assumir eixa responsabilitat i traure endavant eixa tasca de representar i organitzar un partit polític que ara és govern".

Per a Davó, en processos com aquest que ara comencen "hi ha persones que, naturalment, demostren més capacitat d'ocupar certs càrrecs i, per tant, han de ser les que al final aconseguisquen eixe consens i aglutinar" perquè "això és el que crea organitzacions fortes i que aconsegueixen els seus objectius".

També ha subratllat que "no hi ha incompatibilitat en el partit" respecte a que una mateixa persona puga exercir de síndic i de secretari general i no creu que "per se siga ni bo ni roín". Ha admès que "tradicionalment en els partits les persones que han ocupat càrrecs de secretaries generals o presidències també són càrrecs institucionals, perquè està molt vinculada una cosa amb l'altra", però per si mateix no considera que haja de ser "ni necessari ni que no ho haja de ser".

Respecte a si apostaria per un perfil femení, ha apuntat que seria "bon moment perquè a nivell orgànic puga estar una dona al capdavant".

La portaveu d'UP ha apuntat, així mateix, que no tenen un calendari tancat per a aquest procés de cara a la III Assemblea Ciutadana i ha advertit que queden setmanes o fins i tot mesos per davant perquè els seus processos "són llargs" i necessiten un temps per a debatre els documents polítics i la seua organització "d'una forma assossegada i reflexiva".