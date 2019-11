El Estado invertirá 170 millones en Tenerife para cerrar el anillo insular de saneamiento y depuración

Así lo han informado este martes en rueda de prensa el presidente del Cabildo, Pedro Martín y el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, quienes han subrayado que con estos proyectos se cierra el 'anillo insular' y las grandes obras de infraestructuras, a la espera de que cerrar todas las conexiones y canalizaciones en el futuro.

Así, un total de 70 millones se destinarán a la comarca oeste, para la construcción de las depuradoras de Guía de Isora-Santiago del Teide y Granadilla, cuya tramitación está más avanzada y darán servicio a 100.000 habitantes, y el resto, a la comarca de Tacoronte Acentejo, la depuradora de Arona Este-San Miguel y los colectores del Valle de La Orotava.

Además, ha apuntado que queda pendiente el inicio de las obras de la depuradora de Santa Cruz de Tenerife, que ha dado "muchos problemas" y requiere de una inversión inmediata.

Aparte de las ventajas medioambientales de cerrar el ciclo de saneamiento y depuración del agua y salvar las sanciones de la Unión Europea (UE), ha valorado que el agua se podrá utilizar para sistemas de riesgo agrícola pues la calidad "es buena".

El Estado aportará la mitad de la financiación de las obras con fondos de la Unión Europea y la otra mitad será cubierta por la empresa pública Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que será devuelta por la corporación insular en los próximos 30 años.

"LA TRANSFORMACIÓN SERÁ DE LA NOCHE AL DÍA", SOSTIENE MARTÍN

Pedro Martín ha comentado que "la transformación será de la noche al día", resaltando que algunos municipios aún no tienen saneamiento, por lo que "es importante" que vean que "se está trabajando" y ya no habrá excusas para no conectarse a las depuradoras.

Rodríguez, por su parte, ha indicado que estas infraestructuras serán "un salto muy importante" si bien "queda mucho por hacer"

Asimismo y como complemento, ha apuntado que la depuradora de aguas industriales que se va a construir en el polígono industrial de Güímar se puede reproducir en otras zonas como los polígonos de La Campana y Granadilla.