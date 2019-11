Davó dice que no es momento de "poner nombres" para la dirección de Podem: "Los liderazgos surgen naturalmente"

Así se ha pronunciado Davó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntada sobre la sucesión de Estañ, si a ella le gustaría asumir ese cargo, si coincide con este en que no deberían acumularse cargos institucionales y orgánicos y sobre el plazo de ese proceso de renovación interna que ahora comienza.

Al respecto, ha justificado esa renovación ahora que "parece acabado el ciclo electoral" y dado que Podemos gobierna en la Comunitat Valenciana y lo hará en España, por lo que necesitan "una organización fuerte, que esté unida y que sea capaz de acometer los retos que supone gobernar".

"Y no estamos aún en el momento de poner nombres encima de la mesa porque creemos que si queremos hacer bien las cosas tenemos que crear equipos plurales, diversos, pero también que estén cohesionados. Creo que en esos procesos los liderazgos que deben surgir surgen naturalmente y sé que lo de los nombres es jugoso, pero aún no estamos en ese momento", ha precisado.

Ha señalado, por tanto, que "no se trata" de si a ella le gustaría o no encabezar ese proyecto, sino de ver "quiénes son las mejores personas y las que están más capacitadas para asumir esa responsabilidad y sacar adelante esa tarea de representar y organizar un partido político que ahora es gobierno".

Para Davó, en procesos como este que ahora empiezan "hay personas que, naturalmente, demuestran más capacidad de ocupar ciertos cargos y, por tanto, tienen que ser las que al final consigan ese consenso y aglutinar" porque "eso es lo que crea organizaciones fuertes y que consiguen sus objetivos".

También ha subrayado que "no hay incompatibilidad en el partido" respecto a que una misma persona pueda ejercer de síndic y de secretario general y no cree que "per se sea ni bueno ni malo". Ha admitido que "tradicionalmente en los partidos las personas que han ocupado cargos de secretarías generales o presidencias también son cargos institucionales, porque está muy vinculada una cosa con la otra", pero por sí mismo no considera que deba ser "ni necesario ni que no lo deba ser".

Respecto a si apostaría por un perfil femenino, ha apuntado que sería "buen momento para que a nivel orgánico pueda estar una mujer al frente".

La portavoz de UP ha apuntado, asimismo, que no tienen un calendario cerrado para este proceso de cara a la III Asamblea Ciudadana y ha advertido de que quedan semanas o incluso meses por delante porque sus procesos "son largos" y necesitan un tiempo para debatir los documentos políticos y su organización "de una forma sosegada y reflexiva"