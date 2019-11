Carlos Ríos: "No todos los alimentos procesados son malos, sólo los que alteran el producto de forma perjudicial"

Hace apenas dos años Carlos Ríos era un perfecto desconocido, pero hoy es uno de los nutricionistas más conocidos de nuestro país. Creador del movimiento realfooding, ha conseguido, con 28 años, convertirse en el influencer más importante en nutrición en España gracias a su batalla contra de los alimentos ultraprocesados. Además de una web dedicada al tema, ha escrito el superventas Come comida real, ha creado su propia aplicación -My real Food- y cuenta con casi dos millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

Todo esto le ha valido recibir el Premio #SaludsinBulos a la divulgación de salud, una iniciativa de la agencia de comunicación COM Salud y la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) para combatir los bulos sobre salud en la Red.

Hola, Carlos. Acabas de recibir el premio #SaludsinBulos a la divulgación de salud. ¿Qué tal te sientes? Para mí es un honor, porque al fin y al cabo a lo que me dedico ahora mismo es a la divulgación, y estoy muy agradecido con que reconozcan mi trabajo. Aunque, soy dietista nutricionista, me dedico a tiempo completo a trasmitir conocimientos sobre nutrición al máximo público posible a través sobre todo de las redes sociales, donde además de buenos profesionales trasmitiendo conocimientos, hay mucho espacio para los bulos y los mitos.

Supongo que no pensabas en los premios cuando creaste el movimiento Real Fooding, pero este premio es una prueba de que tu mensaje está calando. Sí, y va todo muy rápido. Hace apenas dos años no llegaba ni a mil personas y ahora llego a más de dos millones. Si que me sigan tantas personas se traduce en que parte de ellas ven mejorada su salud gracias a la información que les trasmito, para mí eso vale más que cualquier reconocimiento.

¿A qué crees que se debe este boom del interés por la información nutrición en los últimos años? En primer lugar, porque es algo común a todos, porque todos nos alimentamos, y cuidarse es algo que le interesa a todo el mundo. Además, vivimos en una época en la que tenemos todos los recursos para cuidarnos, pero también vivimos en un entorno que nos incita a los malos hábitos: estamos rodeados de productos ultraprocesados, no hacemos el suficiente ejercicio físico, hay mucha contaminación, etc. Por suerte, la gente cada vez tiene más interés y está más concienciada con lo que es una vida saludable.

Antes de convertirte en un 'influencer’ de la alimentación, ¿Quiénes te ‘influían’ a ti? Pues más que 'influencers', mis mayores referentes los tengo en mi familia, que son mi madre y mi abuela. Mi madre porque es médica de atención primaria y he vivido muy de cerca los problemas de salud y de alimentación que tiene la gente. Y mi abuela me ha inspirado con sus conocimientos de saber qué alimentos eran los más saludables, cómo cocinarlos… En su generación eso era lo normal, pero hoy ya no lo es, pues estamos rodeados de productos ya cocinados o casi listos para cocinar.

Apps, como la tuya, 'My Real Food'. ¿Son recomendables? ¿Podemos fiarnos 100% de ellas? Son un apoyo, y en caso de la nuestra, sirve sobre todo para saber si un alimento es ultraprocesado o no y si es sano o no, pero hay que estar informado. De hecho, en nuestra aplicación, además de la información práctica de decirte si un alimento es bueno o no, tenemos mucha información contrastada por dietistas-nutricionistas. Queremos que sea como una pequeña biblioteca sobre alimentación accesible a todo el mundo que quiera estar informado sobre los productos que podemos encontrar en el mercado. Todavía lo estamos perfeccionando, pero hay mucha información y muy útil.

Tu principal batalla, y la de muchos nutricionistas, son los ultraprocesados. ¿De verdad no hay ninguno bueno? Claro, de hecho, nosotros hacemos una distinción entre alimentos procesados saludables y no saludables, que son los que alteran de forma perjudicial un producto. Procesados buenos son, por ejemplo, una lata de sardinas en aceite, unos garbanzos cocidos… e incluso puede haber cocina preparada que sea saludable. El problema son los ultraprocesados que llevan más de cinco ingredientes y entre ellos estén aceites refinados, azúcares añadidos, harinas, aditivos… En definitiva, un alimento insano, poco nutritivo y muy calórico.

Carlos Ríos recibió el 18 de noviembre el Premio #SaludsinBulos a la divulgación de salud COM Salud

¿Y cuál dirías que es el peor ultraprocesado de todos? Uno de los más estudiados, en cuanto a los perjuicios que tiene, son las bebidas azucaradas, y ahí entran desde los refrescos, hasta los batidos, pasando por los zumos, néctares… El problema de estos productos es que, aparte de aportar mucha azúcar, se consumen de una manera habitual y en grandes cantidades, entre otras cosas porque los azúcares tienen una serie de características adictivas.

Un exceso de información, a veces consigue el efecto contrario, es decir, desinformar. ¿Cuál crees que es el bulo o mito sobre alimentación que más se ha extendido en los últimos años? Todavía existen muchos bulos con respecto a la pérdida de peso, por eso la gente sigue confiando mucho en las dietas milagro, la venta de productos que prometen perder peso sin perder salud… Un ejemplo son los llamados ‘batidos de adelgazantes’, que dicen que sustituyen comidas y no es cierto. Esto a la larga se sabe que no funciona y que es peligroso.

Un nutricionista, también muy conocido, Julio Basulto, siempre dice que más que comer bien hay que dejar de comer mal. ¿Qué opinas de esta frase? Estoy completamente de acuerdo, porque puedes comer alimentos saludables, pero si, además, incluyes alimentos que son insanos, tu dieta también será insana. Primero, céntrate en quitar esos alimentos perjudiciales y luego ve sustituyéndolos por otros saludables.

¿Existen los ‘superalimentos’ o son otro bulo sobre alimentación? Es cierto que hay alimentos que son mucho más saludables que otros porque, por su composición, contribuyen más que otros a que tengamos una buena salud o que incluso previenen una serie de enfermedades, pero lo que no se puede esperar de un alimento es que cure una determinada enfermedad. Pero más que alimentos concretos, son grupos de alimentos.

En una frase, ¿cómo sería tu dieta ideal? Una dieta basada en al menos un 90% en comida real, donde también entran los buenos procesados. De ese 90%, al menos el 50% tiene que ser vegetal, sobre todo frutas y verduras, pero también hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos. El otro 10% -como máximo-, podrían ser estos ultraprocesados, pero dejándolos para algo ocasional, alguna vez al mes…

¿Cómo convencerías a un incrédulo de que comer ‘real food’ no tiene por qué ser aburrido y quitarnos tanto tiempo? Diciéndoles que una dieta con comida real no tiene por qué ser monótona -pues hay infinidad de productos saludables disponibles en el supermercado-, que no tiene por qué ser escasa y que no tiene por qué ser sosa, pues además de la sal hay mil condimentos y especias saludables con los que aportar sabor y muchos tipos de cocinado.