Líders indígenes alerten a València que la destrucció de la selva brasilera és "una amenaça per a tot el planeta"

La comitiva 'Sagne Indígena: ni una gota més' ha recorregut 12 països europeus durant 35 dies, organitzada per APIB (Articulació de Pobles Indígenes del Brasil) en col·laboració amb diferents organitzacions de la societat civil, per a exigir a Europa que pressione al Govern brasiler i a les empreses de l'agronegoci perquè complisquen els acords internacionals sobre canvi climàtic i drets humans.

La gira va passar ahir per Barcelona i aquesta vesprada culminarà en el Congrés dels Diputats. Prèviament, han passat per València, on han tingut també una reunió amb el col·lectiu Per l'Horta i visita a la Pedania de la Punta (València).

Els líders Sônia Guajajara, Elizeu Guarani Kaiowá i Kretã Kaingang han oferit una roda de premsa en la qual han advertit del moment "molt delicat" que travessa el Brasil per les polítiques del govern "autoritari i feixista" del Govern de Bolsonaro contra els pobles indígenes i el medi ambient i han exigit un canvi de model econòmic que no supose la destrucció dels seus territoris.

Sobre aquest tema, Guajajara ha constatat que encara que les comunitats indígenes representen només el 5% de la població suposen la protecció del 82% de la biodiversitat. No obstant açò, amb l'arribada de Bolsonaro s'han comptabilitzat només de gener a setembre d'enguany es van produir 160 invasions en 153 terres indígenes, en l'últim any han augmentat un 30% les cremes en l'Amazones i estan augmentat els assassinats dels líders indígeneas, l'últim d'ells el de Paulo Paulino Guajajara, un jove que formava part d'un grup de guardians del bosc.