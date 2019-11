Suatea pide a Celáa la "derogación inmediata" de los acuerdos con el Vaticano sobre la enseñanza concertada

En una nota de prensa el sindicato ha celebrado que la ministra negase que el derecho de los padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución, y ha asegurado que estas palabras "han sacudido el tradicional argumentario de quienes, como la Iglesia católica, conciben la educación como un negocio".

"Es de agradecer la explicitación de esta obviedad por parte de la máxima responsable de la educación en el Estado español, aunque a renglón seguido Isabel Celaá dejase claro que la política educativa no parece que vaya a sufrir cambios en este aspecto", han puntualizado desde Suatea.

El sindicato ha explicado que cuando se implantaron los conciertos educativos en la década de los 80 se hizo "otorgando carácter subsidiario y provisional a los centros concertados y justificándolos en la imposibilidad de asumir en ese momento toda la demanda educativa por parte de la red pública".

"Sin embargo, décadas después la red privada concertada no solo no ha disminuido, sino que aumenta cada curso a costa de la pública", han denunciado. Declaraciones como la de la ministra, continúan, "no parecen indicar que la administración vaya a apostar por la educación pública, ni que vaya a priorizar la red pública frente a la privada concertada, ni que vaya a poner en cuestión la doble red".