Ciudadanos reclama actuar "de forma urgente" con el acceso de 'Peñaescalera' de Nájera

La presentación de la misma ha corrido a cargo del portavoz de 'Ciudadanos', Pablo Baena, y del segundo teniente de alcalde de Nájera, Rubén García. Han indicado que la localidad "siendo cabecera de comarca y el 7º municipio en población, es el 18º en renta per cápita y esto no puede ser. El desarrollo va muy ligado a las infraestructuras y el acceso por Peñaescalera se encuentra en muy malas condiciones, es peligroso, lleva cerrado casi dos años y esto no es de recibo", ha señalado Baena.

En la iniciativa también solicita que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020 incorporen una partida presupuestaria para que quede perfectamente reacondicionado este acceso por Nájera, intentando su finalización antes de la celebración de la Feria del Mueble del próximo año.

"Desde Ciudadanos siempre hemos apostado por una solución concreta y viable para el acceso de Peñaescalera, el anterior Gobierno de La Rioja no quiso solucionarlo, el actual no sabemos sus intenciones y nosotros sí que estamos intentando resolver este problema de los najerinos", ha afirmado el líder de la formación naranja Baena.

Ciudadanos ya adelanta que en caso de no prosperar esta iniciativa en el pleno del Parlamento del próximo jueves se incluirá como enmienda específica a los Presupuestos de La Rioja 2020 para solucionar este problema que es fundamental para el desarrollo de Nájera.

El segundo teniente alcalde de Nájera, Rubén García, ha insistido que "el bloqueo a la ciudad por el acceso de Peñaescalera es una preocupación que hemos tenido incluso antes de entrar en el Ayuntamiento. Ahora que formamos parte del Equipo de Gobierno ha sido nuestra cuestión prioritaria desde el primer día y por eso fue el primer tema que se incluyó dentro del Pacto de Gobierno. Que una ciudad como Nájera esté bloqueada con único acceso de entrada y de salida de la ciudad afecta negativamente a la seguridad, economía, turismo y al día a día de las personas".