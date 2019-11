Gutiérrez replica a Núñez que al PSOE andaluz no se le juzga por corrupción, delito por el que sí se condenó al PP

De este modo ha reaccionado Gutiérrez después de que el presidente del PP de Castilla-La Mancha haya criticado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "ponga la mano en el fuego" antes de conocer la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía por los expresidentes socialistas Manuel Chaves y Juan Antonio Griñán, recordándole que la corrupción "hay que criticarla siempre".

"Núñez nos tiene acostumbrados a unos ejercicios de hipocresía brutales, porque la pieza que se juzga hoy en Andalucía no es por corrupción. No se juzga al PSOE por este delito como sí se hizo con el PP por el caso Gürtel. No se ha acusado a ningún dirigente del PSOE de Andalucía de llevarse ni un solo euro de dinero. Se les acusa de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con los delitos por los que fueron condenados los dirigentes del PP", ha reiterado Gutiérrez.

Dicho esto, ha insistido en que lo que este pasado lunes dijo el presidente regional es que "cree en la honorabilidad individual de Chaves y Griñán, que no están juzgados por llevarse ni un solo euro de dinero. El PSOE respetará la sentencia de los ERE porque cree en la independencia judicial", ha defendido.

"Me parece de una total hipocresía que quienes atacaron a fiscales en el inicio del caso Gürtel, aquellos que presionaron a jueces y rompieron ordenadores para destruir pruebas cuando se les investigaba, que han sido condenados por corrupción y mantienen como presidenta de honor a María Dolores de Cospedal, que fue la secretaria general de todo eso, digan que el PSOE es laxo en la valoración de la sentencia de los ERE. Con todos sus antecedentes, que vaya con ese collar a otro perro", ha concluido el número 'dos' de los socialistas castellanomanchegos.