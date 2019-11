Un subinspector confirma que el policía local acusado de destruir pruebas confesó

Hoy se ha celebrado la cuarta jornada del juicio por el que el Fiscal pide cárcel para tres policías locales (J.M.C, J.R. y A.T.L.) por, presuntamente, destruir parte del atestado tras un accidente de tráfico con positivo de alcoholemia (en el caso de J.M.C) y permitirlo (en el caso de J.R y A.T.L).

Frente a un jurado popular, ayer compareció en la Audiencia Provincial el excomisario jefe, Fernando Fernández Beneite, que sostuvo que J.M.C le confesó, en dos ocasiones, haber destruído parte del atestado, incluída la prueba de alcoholemia, como favor a un amigo.

Frente a esto, el agente encargado de redactar el informe interno (comisario jefe en la actualidad) aseguró que Beneite le hizo "ceñirse" a unos hechos que el entonces comisario jefe había dado por "probados" por su cuenta; y otro agente relató cómo J.M.C "introdujo la posibilidad" de haber destruído las pruebas de forma accidental (que es lo que ha defendido en el juicio).

Hoy ha comparecido el agente al que Beneite, supuestamente, pidió que estuviera presente mientras J.M.C habría confesado (reunión que la defensa de J.M.C niega).

Ha relatado cómo el 24 de septiembre fue llamado al despacho de Beneite, junto con el acusado J.M.C, y allí éste repitió lo que ya le había dicho al comisario jefe por teléfono: que había "destruído" el atestado porque le había llamado la mujer del conductor que dio positivo y le pidió si podía "rebajar la multa" porque tenían problemas económicos; como no pudo, destruyó la prueba de alcoholemia.

La defensa ha tratado de demostrar "que había un interés personal por parte de Beneite" por inculpar a J.M.C "y no es cierta esa reunión". También ha intentado demostrar una relación de protección mutua entre Beneite y el subinspector que actuó de testigo.

Para ello, se ha remitido a las oposiciones de la Policía Local impugnadas por la actuación de Beneite, en las que sacó su plaza el agente testigo, y a otro accidente en el que, supuestamente, este último abandonó el lugar de los hechos pero no fue expedientado.

La sesión de hoy se ha desarrollado interrumpida por una lluvia de protestas por parte de la defensa después de que el magistrado no considerase pertinentes algunas preguntas encaminadas a demostrar una relación de complicidad entre el agente interrogado y Beneite.

El magistrado, incluso, ha tenido que amonestar a una testigo después de que contestase a una pregunta que él había considerado impertinente y que le había pedido no responder. "Qué parte de no conteste no ha entendido", ha dicho el magistrado a la testigo.

TESTIGO DE LAS DEFENSAS

Las defensas de los tres acusados han interrogado a dos agentes del cuerpo de la Policía Local de Logroño que han relatado la normalidad que puede suponer "traspapelar" parte de una denuncia.

"Una patrulla interviene en un accidente, otro agente tramita las diligencias, se las lleva a su mesa, son cogidas por otros compañeros en otros horarios y puede ser que no la vuelvan a dejar en la misma carpeta", ha explicado un policía local.

El subinspector que, el 19 de septiembre, al día siguiente del accidente, priorizó que J.R. y A.T.L salieran a patrullar a los Fuegos Artificiales de las Fiestas de San Mateo en vez de seguir buscando la parte del atestado desaparecida, ha destacado que la denuncia, al final, se "tramitó" porque había "copia". "Y no hay más historia", ha aseverado.

"La solución fue satisfactoria, la denuncia se tramitó y la multa se pagó, por lo que la intervención finalizó satisfactoriamente", ha resaltado.

A su juicio, "que se perdiera un papel no era una situación vital de la que dependiera la seguridad de la ciudad, de hecho, se resolvió satisfactoriamente".

Ha relatado que "no es frecuente", la perdida de parte de una denuncia, "pero alguna vez ha sucedido" y, en este sentido, ha contado que en una ocasión, al acudir a un servicio se le escaparon por la ventana dos denuncias, pero se pudieron tramitar usando la copia.

Tras los interrogatorios de hoy, mañana las partes desarrollarán sus conclusiones. El magistrado, después, redactará el Objeto de Veredicto, algo que espera tener para el jueves, y se iniciará el trámite de deliberación del jurado, en el que trabajarán con las preguntas concretas que prepare el juez.