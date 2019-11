La oposición critica que los Presupuestos 2020 son 'made in Narnia', "ficticios" e "inverosímiles"

En su intervención, el portavoz del PP, Biel Company, ha advertido que estas cuentas pueden llevar a la Comunidad "a la ruina absoluta" pues, tal como ha explicado, tienen una previsión de crecimiento del 2,1% del PIB, algo que, según ha reprochado, no está avalado ni por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que "prevé un crecimiento del 1,6%, ni por el BBVA, cuya previsión es del 1,2%".

En un sentido similar, el portavoz de El PI, Jaume Font, ha señalado que son una presupuestos 'made in Narnia' pues se tendrá que "hacer magia" para cuadrar las cuentas. Además, ha asegurado que "no son las cuentas que necesita la sociedad pues no dan respuesta a muchos de los problemas de la Comunidad".

Así, ha señalado que las cuentas no se hacen cargo de "la ralentización económica", las "posibles consecuencias del Brexit", "la incertidumbre ante la demanda turística; "el cambio climático" ni hacen una "apuesta clara por la digitalización de la economía".

Por su lado, el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha censurado que no les gusta "ni la letra ni la música" de estas cuentas pues siguen la "filosofía de la izquierda de crear una sociedad empobrecida y subvencionada".

Además, ha dicho que son unos presupuestos de "los mundos de Yupi, imaginarios", pues cuentan con unas previsiones son muy "optimistas" -son del 2,1%- pero, tal como ha dicho, si se hace caso a otras previsiones independientes, como la de la Airef o la del BBVA, podrían "llegar a tener unos 400 millones de déficit al cierre del ejercicio".

El portavoz de Cs, Marc Pérez Ribas, por su parte, ha dicho que estos presupuestos lo que cumplen son un récord de "endeudamiento" e "imprudencia": "Son irresponsables e inverosímiles pues no cuentan con una previsión de crecimiento real".

Ante estos argumentos, todos los partidos de la oposición han pedido la retirada del proyecto de presupuestos.