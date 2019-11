Más quisieran muchos tener cerca a alguien como Selena Gomez, que no escatima en ayuda a sus amigas como si de una superheroína se tratase. Si hay que apoyar públicamente a Taylor Swift en su rifirrafe con los dueños de los derechos de sus canciones, ahí está Selena. Que hay que mediar en una polémica entre Bella Hadid y sus seguidores, ahí, claro, está Selena.

Porque a Gomez no se le caen los anillos a la hora de ayudar a Hadid por mucho que ambas hayan compartido novio: The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye. Pero para Gomez, la sororidad está por encima.

Hadid y Tesfaye comenzaron a salir en 2014 pero dos años después, a fines de 2016, ambos se daban un descanso porque no querían decir que no se quisieran. Pero Tesfaye a los pocos meses comenzó a salir con Gomez y, además, llegaron a vivir juntos en el piso que tiene la cantante en Nueva York. Fue por poco tiempo.

Porque pasó lo que pasaba siempre en la vida de Gomez: Justin Bieber. En octubre de 2017, la cantante volvía a intentarlo con el artista canadiense y por milésima vez volvía a fallar. En la primavera de 2018, Hadid y The Weeknd habían vuelto juntos, pero este verano la relación se volvió a torcer.

Mientras tanto, la realidad paralela de las redes sociales sacaba a la luz que Hadid había dejado de seguir a Gomez en Instagram en cuanto ella empezó a salir con su exnovio y Selena, poco después, hizo lo propio con la modelo.

Gomez, quizá algo arrepentida, ha vuelto en los últimos meses a seguir a Hadid y a darle likes y comentar varias de sus publicaciones en las redes sociales. La modelo, por su parte, no se ha dado por aludido porque no ha hecho nada parecido en la cuenta de Gomez.

Y llegamos, por fin, al quid de la cuestión. La actriz comentó una publicación de Hadid en la que le escribía ''¡Impresionante!'', acompañando el escueto texto con multitud de emoticonos de ojos de corazones. La modelo borró la publicación y los fans entendieron que había sido, entre otras cosas, para eliminar el comentario de Gomez.

Una cuenta fan de la cantante subió una captura del comentario de Gomez en la publicación borrada de Hadid y puso el siguiente comentario: "Ella solo quiere apoyar a las mujeres. Nadie parece querer tomárselo a buenas. Por cierto, la señorita Hadid ha borrado la publicación".

Selena, un poco dolida y creyendo que había borrado efectivamente la publicación por su comentario, contestó a la cuenta fan "Qué mierda" seguido de un emoticono llorando.

Pues esto ha sido hipercomentado en multitud de revistas norteamericanas y, al hacerse eco la famosa cuenta de Instagram Comments by Celebs, a Selena Gomez no le ha quedado más remedio que intermediar para que se comprenda que fue un error suyo. Y nada más.

"NO. No debí hablar sin saber la verdad. Lo siento. Por favor, no seáis hirientes. [Hadid] es una persona maravillosa y ha sido todo un malentendido", escribió en la misma cuenta fan anterior. Quizá alguien le ha dado la información a Gomez de que no borró la publicación por ese motivo o es que quizá ellas hayan hablado por primera vez en mucho tiempo en privado. Por ahora, los fans están deseando que la modelo se pronuncie, pero por ahora...