Marzà llig el llibre 'Facha' durant una intervenció de Vox en Les Corts 

El conseller d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, va seguir aquest dilluns part de la intervenció del diputat de Vox en Les Corts Valencianes José María Llanos llegint el llibre 'Facha', una obra del filòsof nord-americà Jason Stanley en la qual s'analitza els mecanismes del feixisme per a arribar al poder.

Segons explica el conseller valencià, integrant de Compromís, amb aquesta acció pretenia "posar en evidència que al feixisme no se li ha de normalitzar en els debats, se li ha de combatre en tots els fronts".

"Per a açò -prossegueix- hem d'estudiar com funciona i cridar les coses pel seu nom. Aquest llibre és una lectura molt recomanada en els temps que corren, ja que, per a plantar-los cara, desmuntar les seues tesis i vetlar pels drets de la ciutadania en tota la seua diversitat, hem de conéixer-los en profunditat i estudiar-los. Sense deixar-los imposar els seus marcs i blanquejar les seues idees, com si foren igual de vàlides que les democràtiques".

Per açò, davant la intervenció aquest dilluns en el parlament autonòmic del diputat de Vox José María Llanos -crític amb la iniciativa dels grups que formen el Govern valencià (PSPV, Compromís i Podem) per a introduir mesures transversals amb perspectiva de gènere-, Marzà va decidir traure eixe "llibre de consulta".

"Els diputats i diputades hem de defendre sempre als més febles i posar en evidència a aquells que els volen enganyar i oprimir amb mentides", ha argumentat el responsable de política educativa i cultural de l'executiu valencià.

Reaccions

Aquest gest ha provocat reaccions, com les del propi autor del lliure 'Facha', el professor de Yale Jason Stanley, qui ha posat la fotografia del conseller valencià llegint la seua obra com a imatge del seu perfil de Twitter. A més, ha retuitejat una informació periodística d'eldiariocv.es sobre el fet i ha comentat que "açò és bàsicament" pel que va escriure 'Facha'.

També l'editorial Blackie Books, que publica a Espanya el llibre -subtitulat 'Com funciona el feixisme i com ha entrat en la teua vida'- es refereix a l'acció de Marzà en les seues xarxes socials. "La promo no és pagada, però ens pareix molt ben jugat, la veritat", apunta amb humor.