Puig afirma que "l'independentisme ha portat Catalunya a un túnel sense eixida"

El president de la Generalitat Valenciana i líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha recalcat aquest dimarts que "no hi ha alternativa al diàleg" perquè "l'independentisme ha portat Catalunya a un túnel sense eixida", per la qual cosa ara "no es tracta de cedir" sinó d'"ajudar entre tots a eixir d'aquesta situació" en "un exercici de realisme polític".

Puig, en una entrevista a la Cadena Ser, ha assenyalat en eixe sentit que la negativa actual d'ERC perquè es puga formar Govern "ha de ser movible" i així mateix ha afirmat que la sentència dels ERO que es coneix aquest dimarts "no influirà per a res" en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.

El president valencià ha lamentat que finalment no assistira el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a l'entrega aquest dilluns de les medalles d'honor que atorga Foment del Treball, però ha destacat que el president d'aquesta institució, Josep Sánchez Llibre, va assenyalar que "clarament cal condemnar la violència i no pot ser un independentisme barbàrie, sinó que cal respectar el dret per descomptat dels manifestants però també d'aquells que no es volen manifestar".

Sobre aquest tema, ha argumentat que "no hi ha alternativa al diàleg" perquè "el que s'estan plantejant des d'altres àmbits és que es cronifique l'enfrontament" i ha constatat que aquesta situació és "molt negativa per a Catalunya i per a la resta d'Espanya i per a comunitats com la nostra".

En eixe sentit, ha apuntat, preguntat fins a on ha de cedir el Govern central, que "no es tracta de cedir sinó de parlar i situar el nou temps" i "tractar d'ajudar entre tots a eixir d'aquesta situació".

En aquesta línia, ha defès que ERC té dret a plantejar l'independentisme i "no es tracta que abdiquen de les seues idees, sinó que facen un exercici de realisme polític i obrir aquesta legislatura perquè tinguem govern i estabilitat". "Es tracta de veure què li va millor als ciutadans no als partits", ha recalcat.

Qüestionat per si hi ha unitat de criteri del PSOE, ha recalcat que el Govern "no va a dependre dels independentistes" igual que si s'absté PP o Cs el Govern no dependrà d'aquests partits.

"Passarel·la a la normalitat"

"El que es tracta és que l'aritmètica electoral dona que en aquests moments l'únic govern fiable i seriós és el que ha plantejat Sánchez i el que es tracta és que la resta de partits faciliten, com a mínim, una passarel·la a la normalitat perquè en cas contrari estan proposant unes terceres eleccions o una situació absolutament negativa per al govern d'Espanya", ha assenyalat.

Així mateix, ha afirmat que la sentència dels ERO, que es coneix aquest dimarts, no va a "influir per a res" en les negociacions. "Nosaltres respectem sempre i ho anem a fer sempre les decisions judicials i açò forma part de la normalitat institucional", ha postil·lat.