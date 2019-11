Gómez defiende la "gestión" de la Conselleria de Salud y dice que se "incrementa" la inversión y los profesionales

Según ha explicado Gómez en respuesta al diputado de Cs Juan Manuel Gómez, en referencia al informe de la Sindicatura de Cuentas, "se intentan seguir las recomendaciones siempre, no siempre es posible y no es fácil". Asimismo, le ha recordad que pese a que "el financiamiento de esta comunidad no es suficiente, se está trabajando para mejorarlo".

En este sentido, ha señalado la consellera, "se ha de dar cumplimiento a la ley de estabilida presupuestaria y a la de contratación, pero también a la ley de salud".

Por su parte, el diputado de Cs Juan Manuel Gómez le ha expresado su "apoyo" en que "hay un problema de la ley de contratos". Si bien, le ha dicho que "es la Conselleria quien tiene las herramientas y las oportunidades para elaborar un presupuesto adaptado al gasto real".

Por otro lado, con respecto a la pregunta sobre los médicos de atención primaria formulada por la diputada del PP Marga Durán, la consellera Patricia Gómez le ha dicho que "esta pregunta era urgente en 2012" y le ha recordado que "los mayores recortes en salud los hizo el PP" al que ha acusado de "solo preocuparse de la sanidad cuando están en la oposición".

Por su parte, la diputada 'popular' ha defendido que "la gestión del PP fue eficiente". Asimismo, ha defendido que "no se tendrían que haber puesto trabas que no hay ni en Cataluña, como hacer a los médicos que no tienen plaza sacarse un B2 de Catalán, la lengua no cura", ha explicado.