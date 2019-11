Simon Scarrow, premio Ivanhoe: "Cuando escribes novela histórica, no solo hablas del pasado"

"Estos premios son importantes, porque, aunque no sea popular decirlo, lo que pasa con el brexit o con Cataluña es porque la gente no lee y no conoce el pasado", aseguró el escritor británico Simon Scarrow (Lagos, Nigeria, 1962) el pasado sábado al recoger el premio Ivanhoe que le concedió el Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda. El galardón reconocía la trayectoria de este exitoso novelista, padre de los célebres legionarios romanos Cato y Macro y autor de más de 25 novelas, la gran mayoría de género histórico. Su afición al género lo demostró cuando terminó su discurso con un sentido: "¡Larga vida a la ficción histórica!"

Scarrow aprovechó su visita a la ciudad jienense para avanzar el lanzamiento de la decimoséptima entrega de las aventuras de Cato y Macro, La sangre de Roma (Edhasa), que llegará a las librerías en los próximos días. Una saga longeva y que va para largo ya que el autor espera que llegue a las treinta, según confirmó en una entrevista a 20minutos realizada en el propio Certamen.

¿No teme repetirse con tantas novelas sobre lo mismo? "La antigua Roma es un periodo tan amplio y lleno de posibilidades que es difícil", responde Scarrow, aunque reconoce que ese temor existe. En esta ocasión, el británico se lleva a sus legionarios a Partia y Armenia, "uno de los conflictos más largos del imperio romano y que nunca logró solventar". Además, asegura, es un hecho de hace 2.000 años "que nos hace entender mejor lo que pasa hoy en Irán o Irak". Además, el autor siempre añade algún toque de intriga en sus tramas, algo que le resulta fácil ya que "Roma fue una de las sociedades más políticas de la historia y eso implica conspiraciones e intrigas".

Los guiños al presente del lector son habituales en las novelas históricas de Scarrow. "Cuando escribes novela histórica no hablas solo del pasado", afirma, "en la anterior novela hice decir al emperador "hagamos Roma más grande" y estoy seguro que el lector sabía que me estaba refiriendo a un presidente actual".

"No entiendo cómo la gente se puede quejar de la novela histórica en un mundo dominado por las fake news"

Y como británico, ¿sus legionarios no van a hablarnos del brexit? Scarrow, activo en su oposición a la salida del Reino Unido de la UE, sonríe. "Ya lo he hecho, en la siguiente novela Traidores de Roma -que acaba de salir en su país y llegará a España en 2020-, Cato y Macro se enfrentan a un acuerdo imposible entre Partia, Armenia y Roma... pero en realidad están hablando del brexit".

La postura sobre este asunto del autor no admite muchas dudas. "Se ha intentando unir Europa por la fuerza muchas veces en el pasado", explica, "pero esta es la primera vez que se había logrado hacer voluntariamente y con política". "Muchos británicos dicen que hay muchos problemas en la UE, pero yo creo que deberíamos quedarnos y arreglarlos", se lamenta y añade: "Cuando Britania fue abandonada por el imperio romano, no nos fue bien. No sé por qué ahora podría ser distinto".

"Hay muchas causas de división en el mundo, ¿por qué crear más? ¿Por qué el brexit o Cataluña en España? La cuestión sería estar más juntos, no estar más divididos", reflexiona.

Scarrow, que rechazó a la productora de Will Smith hace años para hacer una serie de unos libros suyos y se arrepiente, está esperando la serie de televisión de sus personajes más conocidos, que, aunque en estado embrionario, está siendo desarrollada por un "gran estudio de Hollywood".

El autor británico, un gran conocedor del mundo romano, defiende el poder de la novela para conocer el pasado, pero siempre entendiendo que es una novela. Cuando se le pregunta sobre las quejas sobre las licencias de este tipo de ficciones, responde: "No entiendo cómo la gente se puede quejar de la novela histórica en un mundo dominado por las fake news".

Alan Pitronello: "Reivindico la épica hispánica, que ha sido hurtada por el cine anglosajón"

Otro premiado en el certamen ubetense ha sido el joven historiador y escritor chileno afincando en España Alan Pitronello (Viña del Mar, 1989). Pitronello resultó vencedor del premio Ciudad de Úbeda con la novela La segunda expedición (Ediciones Pàmies), una épica novela de aventuras sobre los primeros tiempos de los conquistadores españoles de América, ambientada en Cuba y el Yucatán.

Pitronello tomó posición en el debate sobre la Leyenda Negra de la conquista española, negó el genocidio y reivindicó "la unión de los dos lados hispánicos del Atlántico en torno a la lengua". Como novelista, el novelista chileno aseguró que quería recuperar y resaltar la "épica hispana, hurtada por el cine y la cultura de masas anglosajona”.