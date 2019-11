La novia de Froilán, Mar Torres, sube la temperatura en Instagram con sus posados más sexys

Hasta hace solo unas semanas, la novia de Froilán, Mar Torres, presentaba una imagen sobria y discreta, generalmente alejada de los focos y las cámaras de televisión. Sin embargo, en pocos días, la joven, de 19 años, no solo ha experimentado un cambio radical, con el que pretendía desbancar a su cuñada como it girl, sino que se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas en las redes sociales.

De hecho, Torres ha decidido hacer público su perfil en Instagram, cuando hasta ahora estaba restringido únicamente a sus seguidores. Un movimiento que no solo le ha permitido superar la barrera de los 10.000 fans, sino que, de paso, ha subido la temperatura de la citada red social dejando a la vista de todos algunos de sus posados más sugerentes.

No son pocos los que consideran una verdadera influencer a la novia del nieto del Rey emérito, que no duda en compartir imágenes en bikini, en fiestas con amigos o diferentes momentos de su vida privada.

Otra de las grandes pasiones de la novia de Froilán son los viajes. Miami, Milán, las Bahamas, Honduras o Ibiza son algunos de los exóticos y lujosos destinos que ha compartido la joven en Instagram.

De lo que no cabe duda es de que la vida de Mar Torres ya no es la que era. Después de dejar a un lado la timidez y la discreción (y de pasar por el quirófano), la novia del hijo de la Infanta Elena se ha convertido en un verdadero atractivo de la crónica social. Un hecho que, como otras muchas celebrities, también le ha generado un buen número de haters en las redes sociales, algo a lo que, de momento, parece no darle demasiada importancia.