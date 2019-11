Bertín Osborne, tras piropear a Emma García: "Igual me denuncias"

Bertín Osborne acudió a Viva la vida para hacer su habitual sección de los domingos. En un momento de la conversación con Emma García, la presentadora del espacio, el veterano cantante volvió a hacer un comentario que ha desatado la indignación entre el público en las redes sociales.

"Qué guapa. Qué bien te sienta, qué guapa", le dijo a Emma cuando entró al plató.

A pesar de que la vasca intentó cambiar de tema, él siguió insistiendo. "¡Pero que estás muy guapa, que te sienta fenomenal eso!", continuó sin que la presentadora mostrase más interés.

"Bueno, no sé si se puede decir eso ahora, igual me denuncias", dijo el veterano cantante, presentador de Mi casa es la tuya en la misma cadena, Telecinco. "Tú me has dicho eso y yo te he dicho que tú también, pero es verdad que estamos en un momento un poco susceptible. Con mucha razón, ¿eh? En muchas ocasiones con mucha razón", contestó finalmente García.

Un comentario con el que no estuvo de acuerdo el artista, que matizó: "En algunas". A un comentario que ella zanjó: "En muchas".