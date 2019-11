Localizan a la víctima de la brutal agresión en Las Palmas: es un sintecho que recibió cinco euros por dejarse pegar

La Guardia Civil busca a los autores de una brutal agresión en Gran Canaria. Mientras tanto, la víctima ha salido del anonimato para explicar la versión de lo ocurrido.

Se trata de un hombre de 34 años que vive en la calle en Las Palmas. Él mismo ha confirmado que perdió el conocimiento tras el fuerte golpe: "Perdí el conocimiento, la memoria y ya está. Después me desperté y no me acordaba de nada".

"Yo lo sabía claro, me dijeron que si quería cinco euros a cambio de un cachetón y me lo pagaron", ha explicado a la Radiotelevisión Pública Canaria. "No les voy a denunciar porque yo acepté los 5 euros para que me dieran el cachetón. De todas formas, ese episodio ocurrió hace más de un mes", ha añadido.

En el vídeo, compartido por la Guardia Civil en redes sociales, se ve cómo la víctima posa delante de un móvil, que está grabando los hechos, para acto seguido recibir un fuerte golpe en la cara. Tras la agresión, pierde el conocimiento y cae al suelo, golpeándose en la cabeza con lo que parece un banco.

La Guardia Civil ha pedido colaboración ciudadana para identificar a los agresores y poder tomar cartas en el asunto.