PSOE y ERC entran en "fase de deshielo" para recuperar la confianza

Una vez sentadas las bases para la negociación, ahora toca ir reconstruyendo los puentes de una confianza dañada. Y eso es lo que tienen previsto hacer durante los próximos días PSOE y ERC, según fuentes conocedoras de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez, lo que implica que el posible acuerdo entre ambos aún tendrá que esperar.

Si las negociaciones durante la pasada legislatura estuvieron marcadas por el ruido mediático, en esta negociación los grupos se han conjurado para mantener la discreción y evitar filtraciones que puedan hacerla descarrilar. Tanto en ERC como en el PSOE hay ganas de llegar a un acuerdo. Y, siguiendo esta línea de prudencia, ninguno de los dos ofrece detalles sobre sus movimientos.

La reserva es tal que PSOE y ERC ni siquiera confirman cuándo será su próxima reunión, tras la que mantuvieron sus portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Gabriel Rufián, la semana pasada. "No queremos ponernos presión", se limitan a plantear fuentes republicanas. Aunque, según confirman otros dirigentes conocedores de la negociación, tanto el PSOE como Unidas Podemos mantendrán contactos discretos con ERC en los próximos días para ir avanzando en el "deshielo" y facilitar el acuerdo a medio plazo.

Tal y como se acordó hace días, el peso principal de la negociación con todos los grupos, ERC incluida, lo seguirán llevando los socialistas. No obstante, fuentes de Unidas Podemos señalan que sus contactos con los republicanos buscan "intentar generar espacios de confianza".

ERC se posiciona y pide "garantías"

Precisamente para fijar la posición de su partido ante esas futuras conversaciones, este lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró que se reafirman en el "no al preacuerdo" de PSOE y Unidas Podemos por el momento. Para cambiar de idea, dijo, "es necesario que el PSOE reconozca que en Cataluña hay un conflicto político" que requiere de una mesa de negociación. Vilalta, como novedad, concretó que esa mesa debe tener un calendario de funcionamiento y unas "garantías" de que sus acuerdos se cumplirán.

Sánchez ya asumió la semana pasada la exigencia de hablar de "conflicto político", y también pidió convocar la mesa de partidos que ya existe en el Parlament, un gesto con el que busca acercarse a ERC tras una campaña con un tono muy duro contra el independentismo. El líder del PSOE, además, ha evitado mantener su compromiso de reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Y el hecho de que haya elegido para la negociación a Adriana Lastra, que mantiene una buena relación con Gabriel Rufián, es otro síntoma de que busca que las conversaciones lleguen a buen puerto.

Estos contactos discretos, por tanto, buscan ir limando poco a poco las diferencias entre PSOE y ERC y, además, dan tiempo a los republicanos para mantener el pulso y evitar ofrecer ante el independentismo más duro una imagen de tibieza. En esta línea, ERC se reunirá esta semana con Junts per Catalunya, que rechaza prestar sus votos para la investidura de Sánchez, con la intención declarada de acordar una posición conjunta y la subyacente de tratar de reflejar dureza ante parte de su electorado.

Reuniones con otros nacionalistas

Esa reunión con la formación que lidera el expresident Carles Puigdemont no será la única: ERC quiere buscar la unidad de voto también con la CUP, EH Bildu y BNG y mantendrá encuentros con ellos con este fin. Algunas fuentes conocedoras de la negociación, sin embargo, consideran que estas reuniones buscan más una "escenificación" con la que ERC intenta no asumir en solitario los costes de negociar con el PSOE.

No obstante, EH Bildu ya ha avisado de que puede que su voto difiera del que finalmente emita ERC, mientras la CUP ha expresado en repetidas ocasiones que su intención es bloquear la gobernabilidad "si no hay autodeterminación sobre la mesa".

El BNG, por su parte, tuvo este lunes su primera reunión con el PSOE en el Congreso, un encuentro que sirvió como primera toma de contacto entre ambas formaciones, que volverán a reunirse en los próximos días para comenzar a concretar la negociación. Tras el encuentro de este lunes, el diputado del BNG, Néstor Rego, agradeció la "receptividad" del PSOE a sus demandas, aunque insistió en que el sentido de su voto dependerá de que los socialistas asuman la "agenda gallega", de la que no quiso ofrecer detalles. "No nos gustaría que votar que no", pero ahora mismo "caben todas las opciones", planteó Rego.