Suárez-Quiñones defiende el modelo micológico "ordenado y sostenible" de CyL, con capacidad para una mayor producción

Así lo ha subrayado Suárez-Quiñones en La Santa Espina (Valladolid), donde este lunes se ha celebrado la XIV edición de su Jornada de las Setas, en la que han participado restauradores y hosteleros, además del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha señalado que la micología ocupa una "posición especial" en una comunidad como Castilla y León que "ha regulado la recogida" para "evitar que se venga a esquilmar" sus montes.

En este sentido, ha explicado que el decreto que regula su recolección se centra "no sólo la cantidad", si no "cómo se coge" para no dañar la reproducción de estos hongos, un sistema "ordenado" de aprovechamiento que ofrece "seguridad jurídica" tanto a propietarios de montes como a recolectores.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha recordado que hace "escasos días" se ha puesto en marcha la aplicación para la solicitud de permisos.

600.000 HECTÁREAS

Suárez-Quiñones se ha referido también al transcurso de la presente campaña micológica para subrayar su normalidad, con 125 espacios acotados declarados que engloban unas 600.000 hectáreas.

Asimismo, ha enfatizado que ninguna otra región en España cuenta con esta "regulación sostenible" en materia micológica, así como ningún país de Europa "a excepción de Italia".

Por último, el consejero se ha referido al impacto que la micología tiene para los restaurantes y los alojamientos rurales, por lo que ha sentenciado la recolección de setas supone "un recurso contra la despoblación".