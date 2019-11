Sindicatos de Ford trasladan a Trabajo la "brutalidad" de horas extra y los "ritmos abusivos"

Así lo han manifestado a Europa Press, después de que los representantes de los trabajadores hayan mantenido este lunes una reunión con Inspección de Trabajo para que esta emita un informe sobre el ERTE. En este encuentro han participado los cuatro sindicatos de Ford -UGT, STM-Intersindical, CCOO y CGT- y una representación de la empresa.

Ford propuso a los sindicatos el pasado octubre un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de cinco días, que tuvo lugar el 4 y 5 noviembre y que está programado también este lunes, martes y miércoles.

En la reunión con inspección de trabajo de este lunes, Intersindical ha defendido que "hay otras alternativas al ERTE que la empresa debería contemplar", aunque ha manifestado su "disposición" a negociar y firmar el ERTE "siempre y cuando se complemente el 100% del salario de las personas afectadas" y la plantilla no pierda el 20% de sus salarios durante los días de ERTE".

Además, ha denunciado ante la inspectora la "brutalidad de horas extras" que se realizan "a pesar de la bajada de producción y la acumulación de días de expediente". También ha criticado que "se niegue la presencia" en la Comisión de Seguimiento del ERTE a STM, CGT y CCOO".

Asimismo, fuentes de Intersindical han indicado a Europa Press que tienen "constancia" de que se han producido casos en los que los encargados han trasladado a lo trabajadores jubilados a tiempo parcial que los días de ERTE "no pueden ir" a trabajar. En este sentido, el sindicato ha subrayado que no se opone a que estos trabajadores consuman días de vacaciones durante el ERTE ni que la empresa lo proponga, pero ha reclamado que "tiene que ser absolutamente voluntario".

"Exigimos que los trabajadores jubilados a tiempo parcial que cumplen sus días durante la vigencia del ERTE sean los que decidan si vienen a fabrica los días del expediente o se 'pillan' días de sus vacaciones", ha manifestado Intersindical.

En la misma línea, el secretario general de la sección sindical de CCOO de Industria en Ford, José Arocas, ha denunciado que aunque se excluyó del expediente a los jubilados parciales después la empresa les "esté diciendo" que los días establecidos de paro cojan vacaciones.

Arocas ha indicado que han trasladado a la inspectora que "se está cogiendo esta costumbre" y ha defendido que son los trabajadores los que tienen que decidir cuándo coger sus vacaciones. Se trata de una cuestión que no conocían hasta ahora, pero de la que les han llegado dos casos, ha explicado.

También durante la reunión, este sindicato ha entregado a Inspección de Trabajo la propuesta que presentó en la mesa negociadora, y que plantea que los trabajadores utilicen cinco días de Jornada Industrial para que "no se toque el sueldo a los trabajadores", "no consuman más desempleo", se equiparen así con los que les restan a sus compañeros de la planta de motores y no tengan dos pagadores diferentes que declarar a Hacienda.

Por su parte, desde UGT han explicado que durante el encuentro han dado constancia de cómo ha sucedido el ERTE, mientras que fuentes de CGT han indicado que han reiterado su oposición al ERTE, como hicieron en las negociaciones. CGT critica que la empresa haya tenido beneficios durante seis años, "cuantiosas subvenciones" y los trabajadores hagan horas extra para después afrontar un ERTE. "No se puede soplar y sorber a la vez", han reprochado, al tiempo que han criticado "ritmos abusivos" de trabajo y han pedido bajarlos.