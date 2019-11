La Generalitat assegura que els becaris realitzen tasques de formació i que estan supervisats

La Generalitat Valenciana ha assegurat aquest dilluns que els becaris del departament de premsa de Presidència realitzen tasques que estan "estrictament emmarcades en l'àmbit de la formació" i que la seua activitat està dirigida i supervisada per funcionaris. Segons ha indicat el govern autonòmic en un comunicat, aquestes beques porten concedint-se durant les últimes tres dècades.

Així s'ha pronunciat després que CCOO haja informat que Inspecció de Treball ha detectat "frau de llei i abús de dret" en la situació de 28 becaris de Presidència de la Generalitat Valenciana i ha resolt que aquestes persones hagen de cotitzar a la Seguretat Social com a "treballadors i treballadores" de l'Administració, amb posterior dret a prestacions per atur, la possibilitat de reclamar diferències salarials i fins i tot demandes per acomiadament quan els comuniquen la finalització de la beca.

La Generalitat ha assenyalat en un comunicat que encara no ha rebut les actes amb el resultat de les actuacions dutes a terme per la Inspecció de Treball i Seguretat Social relacionada amb els becaris i ha subratllat que quant es conega el detall de les actes, l'administració "valorarà el seu contingut i la procedència de presentar les al·legacions corresponents".

En tot cas, apunta que respecta l'activitat de la Inspecció de Treball i que està "fermament compromesa en la lluita contra la precarietat i temporalitat laboral". També respecta "de forma escrupolosa" els drets dels treballadors i treballadores, així com dels seus becaris.

"Les tasques que realitzen els becaris estan estrictament emmarcades en l'àmbit de la formació. La seua activitat està en tot moment planificada, dirigida i supervisada per funcionaris que els coordinen i tutoritzen. D'aquesta forma, el conjunt de tasques de formació que reben són dirigides pel personal de la Generalitat", recalca.

L'horari per a l'acompliment d'aquestes pràctiques professionals, que es van començar a concedir a principis de la dècada de 1990, és de 30 hores setmanals (sis diàries que es compleixen estrictament) i estan dotades amb 1.000 euros al mes.

La Generalitat defèn la importància de les beques de formació "com a avantsala a l'accés a un lloc de treball remunerat en el seu àmbit professional". "Aquesta fórmula d'entrada al mercat laboral s'ha demostrat molt eficaç, fins al punt que nombrosos becaris que han començat en les beques de la Generalitat presten en aquests moments els seus treball en mitjans de comunicació de prestigi", ha afegit.

En tot cas, i sense perjuí de les al·legacions que puguen presentar-se, la Generalitat està disposada a analitzar les conclusions de la Inspecció de Treball i afirma que, de fet, "realitzarà els ajustos necessaris per a millorar aspectes relacionats, per exemple, amb l'avaluació del procés formatiu".