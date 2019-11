El Hospital Universitario Araba y el Hospital Bidasoa pilotan una herramienta para reducir resistencias a antibióticos

En un comunicado, el Departamento vasco de Salud y Osakidetza han insistido en que el uso correcto de los antibióticos es "la mejor manera de frenar las resistencias a lo antimicrobianos, un problema a nivel mundial". En Euskadi se ha logrado reducir en los últimos cuatro años en un 7% el consumo de antibióticos y, además, se han implantado "medidas eficaces para garantizar un uso apropiado y evitar que éstos pierdan eficacia".

Coincidiendo con el Día Europeo del Uso Prudente del Antibióticos, han recordado que en Europa se estima que las resistencias a antibióticos causaron 33.000 muertes en el año 2015, lo que supone "una cifra 30 veces superior al número de fallecidos en accidentes de tráfico". Aproximadamente un 15% de las infecciones son resistentes a los antibióticos.

En esa línea, han incidido en que "la complejidad en el manejo de las enfermedades infecciosas, junto con la aparición de resistencias a los antibióticos, hace fundamental el desarrollo de programas orientados a optimizar el uso de antibióticos, mejorar los resultados en salud, y minimizar los efectos adversos asociados a la utilización de éstos".

La Estrategia de Seguridad del Paciente de Osakidetza 2020 ha incorporado una nueva línea de trabajo, que contempla el desarrollo de Programas de Optimización de Uso de Antobióticos (PROA).

Para el depliegue de estos programas, cada OSI cuenta ya con un equipo multidisciplinar compuesto por al menos un farmacéutico, un microbiólogo y un profesional asistencial, encargado de realizar el seguimiento cotidiano de los tratamientos de los pacientes. Su objetivo es "garantizar el antibiótico más correcto, en el caso de los pacientes hospitalizados, tratar de que la estancia en el hospital se reduzca".

PILOTAJE DE APLICACIÓN INFORMÁTICA

Además, con el fin de facilitar el trabajo diario de los equipos PROA, dos centros hospitalarios de Osakidetza, el Hospital Universitario Araba y el Hospital Bidasoa, participan en el pilotaje de una aplicación informática que permite visualizar los datos del paciente, los datos de microbiología y los tratamientos, con el fin de "revisarlos diariamente y administrar el tratamiento más adecuado".

A través de un sistema de alertas, esta aplicación, cuyo despliegue está previsto extenderlo próximamente a todos los hospitales de Osakidetza, permite "optimizar tratamientos y favorecer así el buen uso" de los antibióticos.

El pasado año en Euskadi se consumieron 15,8 millones de antibióticos, una cifra inferior a los 17 millones de antibióticos que se recetaron en 2015. El Departamento de Salud y Osakidetza han recordado que los antibióticos son medicamentos que matan bacterias o detienen su crecimiento y, por lo tanto, "son ineficaces para las infecciones víricas, como son los resfriados, la gripe y la mayoría de las infecciones que ocasionan tos y dolor de garganta".

Además, han destacado que únicamente el personal médico o dentista puede decidir si se necesita o no un antibiótico y "no se deben tomar por decisión propia", al tiempo que ha advertido de que "es importante no abandonar el tratamiento antes de tiempo, aunque se experimente una mejoría en el estado de salud".

"Tomar antibióticos sin necesidad o hacerlo mal, sin respetar las dosis y el tiempo indicado, puede suponer un problema de salud individual y también colectivo, ya que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos y dejan de hacer efecto", ha concluido.